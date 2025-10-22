SERGIPE É O ESTADO COM MAIOR PERCENTUAL DO PAÍS DE PESSOAS QUE TRABALHAM FORA DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA

O Censo Demográfico 2022 mostra que Sergipe tem o maior percentual do país de pessoas que trabalham fora do domicílio de residência. Das pessoas ocupadas no estado, durante a semana de referência, 15,9% trabalhavam em um município diferente do que residiam. A média no Brasil é de 10,5%. As informações inéditas fazem parte da publicação do Censo Demográfico 2022: Deslocamento para Trabalho e Estudo.

Entre os municípios que lideram o percentual de pessoas que se deslocam para outro município para trabalhar estão Barra dos Coqueiros (62%), São Cristóvão (56,7%) e Nossa Senhora do Socorro (56,4%). Já os municípios com menor percentual de deslocamento são Itabaianinha (2,7%), Nossa Senhora da Glória (3,1%) e Porto da Folha (3,5%). Segundo o Censo 2022, na capital, 7,1% das pessoas ocupadas se deslocam para trabalhar em outro município.

Do percentual das pessoas que trabalham fora do município de residência, 34,8% ganham entre meio e um salário mínimo, seguido daqueles que ganham mais de um e até dois salários mínimos (24%). Em relação ao sexo, há uma predominância de homens (61%) entre as pessoas que se deslocam para outro município para trabalhar.

Meios de transporte e tempo

Em Sergipe, segundo dados do Censo 2022, o meio de transporte mais utilizado para se deslocar foi o automóvel (22,5%), seguido de motocicleta (22,2%), a pé (21,7%) e de ônibus (18,1%). Já a bicicleta foi utilizada por 8,53%, o que colocou Sergipe em primeiro lugar do Nordeste e 10º lugar do país em relação ao uso desse meio de transporte.

No que diz respeito ao recorte racial, 35,5% das pessoas brancas ocupadas utilizam automóvel para se deslocar – percentual que cai entre as pardas (24%) e as pretas (22,4%). Já o ônibus foi utilizado por 17,4% das pessoas brancas que se deslocaram para o trabalho, 22% das pardas e 30,5% das pretas.

Em relação ao tempo gasto para deslocamento para trabalho, 26,3% das pessoas ocupadas levavam de seis a 15 minutos; 34% levavam de 16 minutos até meia hora, e 19,7% mais de meia hora até uma hora. No entanto, o tempo de deslocamento varia de acordo com o meio utilizado. Nesse sentido, 39,8% dos que utilizam automóvel levam de 16 a 30 minutos contra 23,5% que usam ônibus.

O tempo de deslocamento de 31 minutos a uma hora é mais frequente entre os que utilizam ônibus (44,4%) frente a 19,3% dos que utilizam automóvel. O tempo de mais de uma até duas horas para deslocar-se ao trabalho também é mais comum entre usuários de ônibus (25,7%) do que entre os que utilizam automóvel (4,8%).

Aracaju

Na capital, a predominância do uso de automóvel (38,3%) para deslocamento para o trabalho é ainda maior do que no estado, seguida por ônibus (24,1%), motocicleta (10,6%) e bicicleta (9%). Assim como na média estadual, quando se faz o recorte racial na utilização de transportes, o carro é o meio mais utilizado pela população branca (58,8%), frente a 34,1% entre as pessoas pretas e 43% entre as pessoas pardas. Já o ônibus é mais utilizado pela população preta (37,7%), seguida da parda (31%) e da branca (21,3%).

O tempo de deslocamento para trabalho predominante na capital é entre 16 e 30 minutos (37,2%), seguido de mais de 30 minutos até uma hora (24,8%) e de seis a 15 minutos (22%). Porém, a depender do meio utilizado, esse tempo varia significativamente.

Segundo o Censo 2022, em Aracaju, entre os usuários de ônibus, 47,7% levavam de 31 minutos até uma hora para chegar ao trabalho, frente a 18% daqueles que se deslocavam com o automóvel. O percentual entre os que levavam de seis a 15 minutos para chegar ao trabalho é quase oito vezes maior entre os que utilizavam automóvel (30%) frente ao que utilizavam ônibus (3,8%). Quando a espaço temporal é entre 16 a 30 minutos para deslocamento para trabalho, o percentual de pessoas que utiliza automóvel (43,6%) é significativamente maior do que entre aqueles que se deslocam de ônibus (25,5%).

Estudo

Em Sergipe, 57.290 estudantes se deslocavam para outro município para estudar, o que equivale a 9,41% dos discentes. Esse percentual coloca Sergipe como o segundo estado do país com o maior percentual de estudantes que se deslocam para outro município para estudar. Desse total, 45,4% são estudantes de ensino superior.

Por Paloma Abdallah e Magali Alves de Andrade

Superintendência estadual do IBGE em Sergipe