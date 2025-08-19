Sergipe é o primeiro estado do NE com 100% de adesão dos municípios ao Sisan

Sergipe conquistou um marco histórico ao atingir 100% de adesão dos seus municípios ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). Com isso, o estado se torna o único do Nordeste e o segundo do Brasil a alcançar a totalidade da adesão municipal, feito que até então havia sido registrado apenas por Roraima.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri, ressaltou que a conquista reflete o compromisso do Governo de Sergipe em assegurar o direito humano à alimentação adequada. “Chegar a 100% de adesão não é apenas um número, mas a garantia de que a população sergipana terá mais chances de ser alcançada por políticas públicas de segurança alimentar. É um avanço que demonstra a prioridade que o governo dá ao combate à fome e à promoção da dignidade”, afirmou.

Entre 2024 e 2025, a Seasic promoveu encontros presenciais e virtuais com gestores municipais, prefeitos e secretários para explicar a importância de manter conselhos e câmaras de segurança alimentar ativos. Segundo o coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos (PPA) em Sergipe, Luiz Campos, esse trabalho foi determinante para o resultado. Ele lembrou que é nesses espaços que são elaborados os planos municipais, que orientam o enfrentamento à insegurança alimentar em todos os seus níveis. “Sem o Conselho e a Câmara ativos, os municípios não conseguem acessar programas como o ‘Alimenta Cidades’, o Programa de Aquisição de Alimentos municipal ou mesmo cozinhas comunitárias”, detalhou.

Para a diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Seasic, Sabrina Oliveira, o grande diferencial é que agora todos os municípios estão habilitados a implementar políticas estruturadas de combate à fome. “A adesão integral ao Sisan garante que nenhum território fique de fora. Isso significa mais acesso a programas e mais condições de fortalecer a rede de proteção alimentar em Sergipe”, destacou.

Com a integração total ao Sisan, Sergipe reafirma seu protagonismo nacional no enfrentamento à fome e dá um passo importante na consolidação de políticas públicas que ampliam a segurança alimentar e nutricional em todo o estado.

