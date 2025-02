SERGIPE É O SEGUNDO ESTADO DO PAÍS EM RANKING NACIONAL DE VENDAS DO VAREJO EM 2024, DIZ VAREJO STONE

O mapeamento mensal de pequenos, médios e grandes varejistas, realizado pelo Índice do Varejo Stone Restrito, colocou Sergipe na 2ª posição, em um ranking nacional. O estado cresceu 3,5% na variação anual do mês de dezembro de 2024, em relação ao mesmo mês do ano anterior. O estado ficou atrás apenas do estado de Roraima, que alcançou 3,9%.

Também no ano de 2024, Sergipe obteve um crescimento de 6,3% no mês de outubro e de 8,4% em novembro. As informações do IVS foram analisadas pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), que também fez uma análise em retrospectiva com anos anteriores.

“Este é mais um levantamento de informações econômicas que comprova os bons resultados alcançados pelo estado de Sergipe nos últimos anos, desta vez, no segmento do varejo, que representa o volume de vendas de produtos em pequenas quantidades. Cabe ressaltar que o Índice Stone Restrito exclui os segmentos de material de construção; veículos e peças; e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo”, informa a gerente de Estatísticas da Seteem, Gislaine Gois.

Foram mapeados artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos; livros, jornais, revistas e papelaria; móveis e eletrodomésticos; tecidos, vestuário e calçados; combustíveis e lubrificantes; outros artigos de uso pessoal e doméstico. Esses segmentos são monitorados para fornecer uma visão detalhada do desempenho do varejo, excluindo setores que podem apresentar volatilidade ou comportamentos distintos do varejo tradicional.

O Índice

O Indicar é desenvolvido a partir do mapeamento mensal de pequenos, médios e grandes varejistas e tem como objetivo divulgar um retrato do setor em todo o país, que pode orientar estratégias empresariais e decisões de investimento, além de fornecer inspirações para o ambiente econômico. Este indicador é produzido pela Stone, uma empresa de tecnologia e serviços financeiros, em parceria com o Instituto Propague.

Foto: Igor Matias