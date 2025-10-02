Sergipe em destaque na maior feira de Cannabis da América Latina

A LAEC é a única liga acadêmica do Nordeste convidada a apresentar trabalhos na ExpoCannabis Brasil 2025

Entre os dias 14 e 16 de novembro de 2025, São Paulo será palco da ExpoCannabis Brasil, o mais influente evento do gênero na América Latina. Este encontro reúne pesquisadores, profissionais de saúde, juristas, indústrias, empreendedores e instituições acadêmicas de diversos países.

A Liga Acadêmica de Estudo da Cannabis (LAEC), foi selecionada para apresentar cinco trabalhos científicos durante o I Congresso Acadêmico Dr. Elisaldo Carlini, promovendo o estado de Sergipe a um novo patamar no cenário científico internacional.

“A LAEC é a única liga acadêmica do Nordeste a receber o convite para participação na maior feira de Cannabis da América Latina. Desde sua formação, a liga coleciona mais de 20 apresentações em eventos científicos, além de várias publicações e parcerias com pesquisadores de renome. Seu trabalho inovador e interdisciplinar se conecta com áreas como saúde, direito, psicologia e engenharia, estabelecendo-se rapidamente como uma referência no estudo da cannabis”, explica Claudinei Silva, psicólogo especializado em cannabis medicinal e coordenador de Extensão – Externo da LAEC, que em parceria com os estudantes, desenvolve projetos que desafiam preconceitos e oferecem novas abordagens terapêuticas, sociais e jurídicas.

Para que Sergipe faça parte deste evento internacional, o psicólogo Claudinei Silva e cinco membros da LAEC estão em busca de apoio institucional, social e empresarial. Esse suporte é essencial para que possam viajar a São Paulo e compartilhar suas descobertas científicas com uma audiência global.

Para apoio e informações, claudineisilvapsi@gmail.com ou (79) 98114-7548 (Whatsapp).

Texto e foto Amália Roeder