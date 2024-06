Sergipe envia mais 9 profissionais da Saúde para atender às vítimas do RS

Equipe dará apoio nos hospitais de campanha durante 15 dias, além de atendimentos domiciliares

Mais nove profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) embarcaram, no dia 17, para o estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de integrar a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), onde darão atendimento e suporte às vítimas das chuvas que atingiram a região.

Os cinco enfermeiros, três técnicos de enfermagem e um médico irão atuar nos hospitais de campanha durante 15 dias, além de realizar atendimentos domiciliares aos que necessitam. “Temos outros médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros, também, atuando no Rio Grande do Sul em continuidade ao serviço de saúde com atendimentos de Atenção Básica e intra-hospitalar”, informou a assessora técnica do Samu 192 Sergipe, Tâmara Beatriz Alves.

Desde o início da situação emergencial, mais de 16 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, foram enviados para atender e prestar apoio às ações de recuperação das cidades gaúchas afetadas pelo desastre climático durante o mês de maio.

Profissionais capacitados

Todos os profissionais enviados para a situação emergencial são capacitados pelo serviço aeromédico, no que se refere ao atendimento de urgência e emergência. Entre eles está a enfermeira Gerana Leitão, que destacou a importância de se voluntariar em prol de ajudar aqueles que estão precisando.

“Essa missão no Rio Grande do Sul trata de uma situação de vulnerabilidade para as pessoas que estão enfrentando esse momento difícil. Então, nós iremos representar o estado de Sergipe, levando assistência de qualidade, com um olhar humanizado de empatia, para que possamos fortalecer a saúde pública na região”, contou Gerana.

Já o enfermeiro Marcos Fonseca ressaltou o apoio que os gaúchos estão necessitando neste momento. “O nosso objetivo é prestar assistência de saúde qualificada, minimizando um pouco a dor que essas pessoas estão sentindo, transformando o atendimento de forma mais humanizada”, relatou.

Foto: Flávia Pacheco