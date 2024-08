Sergipe evidencia atrativos e se destaca no 8º Salão do Turismo

Sergipe foi destaque no Salão do Turismo: “Conheça o Brasil” no Rio de Janeiro. Na edição de 2024, de quinta-feira, 8, a domingo 11, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), evidenciou a diversidade das belezas naturais, da cultura e da gastronomia sergipanas em vários espaços. Cerca de 100 mil visitantes compareceram ao evento realizado pelo Ministério do Turismo (MTur) no RioCentro.

A participação de Sergipe contou com a parceria da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), do Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE) – Sesc e Senac, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe (Sebrae/SE) e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), além do apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Canindé do São Francisco, Secretaria de Cultura e Turismo de Estância e Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água de São Cristóvão.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, que esteve no Rio, celebrou a boa receptividade dos visitantes. Inclusive, ressaltou que a participação do estado no maior evento do turismo nacional recebeu muitos elogios. Para o gestor, foi muito satisfatório ver que Sergipe vem ganhando mais visibilidade a cada evento. “As pessoas que visitaram nossos espaços no salão se encantaram com a gastronomia, as belezas naturais e a cultura do nosso estado. Elas começaram a entender que o destino Sergipe é acolhedor e que está de braços abertos para recebê-las. Esperamos, assim, atrair mais turistas para a Vila do Natal Iluminado e para o Verão 2024/2025, a fim de que possam conhecer nossas praias e, também, descubram outros atrativos que nosso estado possui”, almejou.

Destino elogiado

A agente de viagens Flávia Oliveira, do Rio de Janeiro, visitou os espaços de Sergipe e foi só elogios à proposta de divulgação da Setur, que desenvolveu painéis, material promocional impresso e vídeos, além de distribuir delícias da culinária sergipana. “Está muito lindo, bem-atrativo e emocionante. Já estou com vontade de ir a Sergipe”, confessou. Além disso, ela salientou a importância de visitar todos os estandes, porque considera importante para ampliar os conhecimentos sobre os destinos e, assim, melhorar as vendas de pacotes turísticos.

A carioca Araci Santos, que também é agente de viagens, revela que já conhece Sergipe, mas afirma que se surpreendeu ao retornar ao estado este ano. Ela destacou atrativos turísticos como a Orla da Atalaia, em Aracaju, e o Cânion de Xingó, em Canindé de São Francisco, que considera um espetáculo da natureza. “Fui em fevereiro, conheci e estou retornando agora, em novembro, com 48 pessoas”, revelou.

Sobre a experiência dela no Salão do Turismo, Araci Santos ressaltou a beleza dos espaços de Sergipe. “Estou olhando aqui a foto no estande do Cânion de Xingó, e está me remetendo ao local que eu fui, onde passeei. Realmente, está bem bacana. Aqui, tem ainda a representação do Natal [referência à Vila do Natal Iluminado, na Orla da Atalaia]. Com tantas opções, acho que o pessoal vai querer voltar a Sergipe várias vezes”, opinou.

A também carioca Milena Belo, que é prestadora de serviço para registro de marcas da área da advocacia, destacou o espaço voltado ao Cânion de Xingó, em Canindé de São Francisco. Como ainda não conhece Sergipe, mostrou-se encantada. “Vim ao Salão atraída pelo que o Brasil tem de bom a oferecer. A gente sabe que tem muita coisa boa. Então, estou muito feliz por conhecer um pouco do Brasil e, em especial, de Sergipe. E, neste espaço destinado a Canindé, está um visual que chama a atenção. Além disso, recebi explicações sobre toda essa parte do rio navegável. O turismo que apresenta lá está sensacional”, declarou.

Sergipe no salão

Entre os vários espaços ocupados por Sergipe no evento, um comportou as seguintes áreas: “Experiências do Brasil”, onde o visitante viu um pouco sobre o turismo de base comunitária com o Circuito dos Umbuzeiros, em parceria com o Sebrae/SE; “Cultural”, que apresentou a Vila do Natal Iluminado, na Orla da Atalaia, com investimentos do Governo de Sergipe, e o Natal Iluminado, no Centro de Aracaju, promovido pela Fecomércio/SE; “Natureza”, com destaque para o Cânion de Xingó; e “Sol e Praia”, enaltecendo diversos locais, como a Orla Pôr do Sol e a Ilha dos Namorados, ambas na capital sergipana.

Outro espaço foi o “Brasil em Festas”, destinado a promover os festejos juninos no estado. Além disso, houve um estande que contou com áreas para promover o destino Sergipe, com imagens do Cânion de Xingó, Orla da Atalaia, Croa do Goré, Praia do Saco, gastronomia e um espaço em parceria com o Museu da Gente Sergipana, por meio do Instituto Banese, em homenagem ao artista plástico Arthur Bispo do Rosário, natural do município de Japaratuba e conhecido nacionalmente. O estande contou ainda com uma representação dos Arcos da Orla da Atalaia, um dos pontos turísticos mais famosos de Sergipe.

Já no espaço “Macrorregião”, os visitantes viram apresentações artísticas e culturais, como trios de forró pé de serra e dançarinos de quadrilha junina. Completando o conjunto de espaços, houve o denominado “Vitrine Brasil”, em uma parceria com a Seteem e o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) para a comercialização do artesanato sergipano. Além disso, houve a Cozinha Show numa parceria com o Senac/SE, onde um profissional preparou ao vivo um delicioso prato da gastronomia sergipana, e a parceria com o Sesc/SE, em que a Setur apresentou a quadrilha junina Século XX como manifestação cultural do estado.