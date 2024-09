Sergipe foi representado no 28º Congresso de Reprodução Assistida em Florianópolis

Durante quatro dias, Florianópolis foi palco do 28º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, que contou com uma vasta rede de troca de experiências entre experts em Reprodução Humana Assistida de todo o Brasil e do exterior, nas áreas da Medicina, Embriologia, Enfermagem, Psicologia e Nutrição.

Conhecido como Casal Fertilidade, Dr. Iuri Telles, médico ginecologista e obstetra, especializado em Reprodução Humana Assistida e Dra. Andréa Telles médica ginecologista e obstetra, especializada em Reprodução Humana Assistida, ambos fundadores e diretores da Clínica Fertilità representaram Sergipe no evento.

“Estamos em constante atualização e sempre vale ressaltar que Sergipe está na vanguarda da fertilização in vitro, na nossa clínica por exemplo, temos recebido pacientes de Alagoas, Bahia, Amazonas e até mesmo de outros países como Inglaterra, França e Estados Unidos, Sergipe é uma referência nesse tipo de atendimento e continuaremos levando essa bandeira buscando cada vez mais inovação para chegarmos ainda mais longe”, afirma Dr. Iuri.

