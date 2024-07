SERGIPE FORTALECE AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL EM PARCERIA COM GOVERNO FEDERAL

Sob a perspectiva de fortalecer as ações de promoção da igualdade racial em Sergipe, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) recebeu a visita de representantes do Ministério da Igualdade Racial (MIR) na última sexta-feira, 5, quando foi realizada a entrega de kits de equipagem do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir). A cerimônia ocorreu no Centro de Criatividade, localizado na Comunidade da Maloca — segundo quilombo urbano reconhecido pela Fundação Palmares no Brasil.

Os insumos recebidos do Governo Federal fazem parte do Termo de Adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial assinado pela secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, e pelo governador Fábio Mitidieri, em maio deste ano, e também integram a Rede Nacional de Luta Contra o Racismo.

A implementação do Sinapir promove uma transformação e a efetividade do alcance de benefícios institucionalizados por meio de políticas públicas que visam promover a igualdade racial no país. Além da entrega dos kits, o ato de assinatura do termo de adesão do Sinapir também foi firmado com os municípios de Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. Em Sergipe, Aracaju, Laranjeiras e Santo Amaro das Brotas também já integram o sistema.

Durante o evento, o MIR entregou quatro kits de equipagem para ações de promoção à igualdade racial, contendo carro, televisão, refrigerador, computador e bebedouro, que foram distribuídos entre os municípios de Barra dos Coqueiros, Lagarto, Laranjeiras e Campo do Brito. Os recursos devem ser utilizados exclusivamente para fins de interesse social em ações de combate ao racismo e desenvolvimento de políticas públicas para a causa.

Ao longo da solenidade, a cultura negra sergipana foi representada por meio de apresentações dos grupos culturais Samba de Pareia de Dona Nadir da Mussuca, da comunidade remanescente quilombola de Laranjeiras, e do Grupo Para Folclórico Mestre Saci Quilombola, da comunidade Quilombo Urbano Maloca de Aracaju.

Direitos raciais

De acordo com a secretária Érica Mitidieri, a parceria entre os governos federal, estadual e municipal é fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas de direitos humanos e de igualdade racial. “Estamos trabalhando para que mais e mais recursos cheguem para beneficiar o povo de Sergipe. A chegada desses equipamentos fortalece, ainda mais, nossas ações de promoção da igualdade racial, permitindo a implementação de iniciativas de combate ao racismo e desenvolvimento de políticas públicas da causa racial”, declarou.

“Sergipe avança no momento certo. Quando o governador Mitidieri e a secretária Érica assinaram o termo de adesão, eles assumiram esse compromisso em defesa da promoção da igualdade racial. No momento, estamos passando por reformulação em nosso Sinapir, que trará mais inovação e moderniza o sistema de adesão, além de mais ações afirmativas por meio de decretos e políticas públicas”, complementou o secretário de Gestão do Sinapir/MIR, Yuri Silva.

A coordenadora de Promoção da Igualdade Racial e presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, Márcia Vieira, ressaltou o compromisso da Seasic, dentro do plano de governo, com políticas públicas e projetos que beneficiam a população negra sergipana. “O nosso desejo, como parte do Governo do Estado, é que os kits recebidos possam alcançar as comunidades quilombolas, indígenas e ciganas, para assim realizarem a promoção da igualdade racial”, afirmou a coordenadora Márcia.

Na comitiva do MIR, também estava a diretora de Articulação Interfederativa da Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a sergipana Isadora Bispo, que conduziu os trabalhos na solenidade.

Parceria

O Governo do Estado, por meio da Seasic, aderiu ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que integra as políticas públicas de combate ao racismo do MIR, em maio. Com a adesão ao Sinapir, Sergipe passará a atuar de forma conjunta na implementação dessa política, potencializando os resultados e garantindo o acesso prioritário às iniciativas do Governo Federal.

Na prática, o Sinapir atua para a organização e articulação de ações voltadas à implementação do conjunto de políticas e de serviços direcionados para superação do racismo em todo o território nacional.

Foto: Ascom Seasic