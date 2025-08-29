Sergipe fortalece comitês de bacias hidrográficas com capacitação técnica

Integrantes dos cinco comitês de bacias hidrográficas de Sergipe participaram de um dia inteiro de programação exclusiva, voltada à capacitação sobre recursos hídricos, durante a 1ª Conferência e Feira de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (NorVerde), nesta quinta-feira, 28. O NorVerde foi realizado em Aracaju nos dias 27 e 28 de agosto pela empresa Nesty e captado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).

A iniciativa reuniu especialistas, lideranças políticas, empresários, acadêmicos e representantes da sociedade ao longo de dois dias, com discussões sobre desafios e soluções ligadas ao desenvolvimento sustentável na região. Na programação da última quarta-feira, 27, a Semac lançou o programa ‘SergipeRecicla’ e aderiu ao Movimento Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Menezes, afirmou que, diante da nova realidade de mudanças climáticas, o trabalho dos comitês de bacias hidrográficas na proteção dos recursos hídricos se torna ainda mais relevante. “Por isso, fizemos questão de reservar este espaço no primeiro NorVerde, para capacitar e integrar os membros do comitê, alinhando-os em relação aos desafios e à nova realidade de gestão da água”, destacou ela.

A programação do treinamento contou com o ‘Curso de Gestão de Conflitos voltado aos Comitês de Bacias’, ministrado pela especialista em Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, Luiza Cayres. À tarde, foi realizada a capacitação sobre cobrança da água e sobre o uso do portal SerHidro, sob responsabilidade dos técnicos da Semac Carlos Hendrikus e Erwin Schneider.

Larissa Cayres explicou que os recursos hídricos disponíveis estão se tornando mais escassos por causa das mudanças climáticas e que os principais conflitos relacionados ao meio ambiente serão, cada vez mais, relacionados à água. “Nesse contexto, a capacitação sobre gestão de conflitos para os membros de comitês, que são quem está na ponta, em contato direto com a população, é cada vez mais urgente”, afirmou a especialista.

O secretário executivo da Semac, Samir Souza Felipe, ressaltou que a cobrança da água é “Um novo instrumento implantado na atual gestão do Governo do Estado, importantíssimo para a gestão de recursos hídricos, sobre o qual os comitês precisam estar atualizados”.

A presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piauí, Valmira Santos, afirmou que esse tipo de encontro é de fundamental importância para os membros do comitê, especialmente os mais novos. “É crucial que todos tenhamos consciência do risco de escassez dos recursos hídricos, para o qual muitas pessoas não têm dado a devida importância”, enfatizou.

O último dia do NorVerde contou ainda com uma reunião do Fórum Sergipano dos Comitês de Bacia, moderado pela coordenadora do Fórum Sergipano de Comitês, Karina Drummond, com a presença dos presidentes dos cinco comitês de bacia sergipanos: Elis Gardênia (Rio Sergipe), José Jorge Silva Santos (Rio Japaratuba), Valmira Beto dos Santos (Rio Piauí), Silvânio Silvério Lopes da Costa (Foz do São Francisco Sergipano) e Elísio Marinho dos Santos Neto (Baixo São Francisco Sergipano).

Reconhecimento

O evento foi encerrado com o lançamento do projeto ‘Mulheres das Águas’, que envolve os estados de Sergipe, Bahia e Alagoas na valorização do papel das mulheres na proteção das bacias hidrográficas.

No lançamento do projeto, a secretária Deborah Menezes Dias foi homenageada. A coordenadora do Fórum destacou o papel da gestora na proteção dos rios de Sergipe. “Vivemos um novo momento dos recursos hídricos em Sergipe, com a atual gestão. Termos uma mulher à frente da Semac, exercendo a função com dedicação, como Deborah tem feito, é muito significativo”, sublinhou Karina Drummond.

Foto: Igor Matias