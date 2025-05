SERGIPE GANHA CASA DO EMPREENDEDOR COM FOCO NA DESBUROCRATIZAÇÃO E FORTALECER PEQUENOS NEGÓCIOS

O Governo de Sergipe, por meio da Agência Desenvolve-SE, inaugura nesta terça-feira, 20, a Casa do Empreendedor, um espaço criado para centralizar serviços e facilitar a vida de micro e pequenos empresários. Ela ficará localizada no Caju Hub, antigo Centro de artesanato J. Inácio, na Av. Santos Dumont, Orla de Atalaia, em Aracaju, e reúne órgãos estratégicos da jornada empreendedora.

O objetivo é promover agilidade, reduzir burocracias e estimular o desenvolvimento econômico regional. A Casa do Empreendedor oferece atendimento integrado com equipes treinadas pelos principais órgãos públicos parceiros. Dentre os serviços disponibilizados, destacam-se:

– Regularização ambiental de empresas por meio da ADEMA, com orientações sobre licenciamento, estudos de impacto e emissão de certificados;

– Serviços fiscais e tributários com a SEFAZ, como emissão e retificação de documentos, inscrição estadual e suporte no pagamento de taxas;

– Orientações sanitárias e emissão de alvarás pela Vigilância Sanitária, abrangendo diversos segmentos comerciais;

– Análise e aprovação de projetos de segurança, emissão de AVCB e acompanhamento técnico com o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe;

– Formalização e legalização de empresas via JUCESE, incluindo abertura, alteração contratual, registro de filiais e baixa de atividades.

Segundo o diretor de Desburocratização e Fomento ao Ambiente de Negócios da Desenvolve-SE, Saulo Vieira, a Casa do Empreendedor representa um marco na forma como o poder público apoia quem deseja empreender no estado. “Reunimos, em um único espaço, os principais órgãos que o empreendedor precisa acessar, com equipes capacitadas e atendimento humanizado. Nosso foco é descomplicar processos, poupar tempo e incentivar o crescimento de pequenos negócios”, afirmou.

A expectativa é de que a nova estrutura contribua significativamente para o fortalecimento do ambiente de negócios em Sergipe, promovendo a formalização de empreendimentos, o crescimento sustentável e a geração de emprego e renda.

Foto: Ascom Desenvolve-SE