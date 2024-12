SE gera mais de 1,5 mil empregos com carteira assinada em novembro

Estado registrou a criação de 17,3 postos formais no acumulado do ano

Sergipe fechou o mês de novembro tendo registrado a criação de 1.502 novos empregos com carteira assinada, resultado de 11.089 admissões e 9.587 desligamentos. Os dados do Novo Caged foram divulgados nesta sexta-feira, 27 de dezembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos no estado em novembro. O destaque ficou por conta do setor de Comércio, que registrou a abertura de 1.198 novas vagas. Na sequência aparecem os setores de Serviços (376 vagas), Indústria (56) e Agropecuária (16). Apenas a Construção registrou desempenho negativo, de -144 vagas.

No estado, os novos postos de trabalho foram ocupados, em sua maioria, por pessoas do sexo feminino (986). Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas (1.475) com as vagas em Sergipe. Jovens entre 18 e 24 anos também são o grupo com maior saldo de vagas: +1.029.

MUNICÍPIOS – A capital Aracaju foi o município com melhor saldo no estado em novembro, tendo gerado 952 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 192.701 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no mês de novembro no estado aparecem Itabaiana (271), Nossa Senhora do Socorro (136), Estância (63) e Barra dos Coqueiros (52).

