Sergipe incentiva expansão da distribuidora de alimentos Bora Transportes

Impulsionada pelo incentivo locacional do Governo de Sergipe, através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), a empresa Bora Transportes se prepara para expandir operações no estado, com perspectiva de abrir até 40 novos postos de trabalho. O PSDI é gerido pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

A empresa paulista Bora Transportes já atua em Sergipe há mais de 10 anos e é uma das maiores armazenadoras e distribuidoras de frios do Brasil. Através do incentivo locacional, a empresa adquiriu uma área industrial da Codise com mais de três mil metros quadrados, no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, com previsão de início das operações do novo espaço em junho deste ano.

Incentivo PSDI

A aquisição da área industrial com valor reduzido é uma das modalidades de incentivo locacional do PSDI, sendo concedido após avaliação criteriosa do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), vinculado à Sedetec. Além da modalidade de aquisição, o apoio também pode ocorrer através da cessão remunerada para uso dos espaços.

O secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, salienta a atuação do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) para a atração de empresas como a Bora Transportes. “O CDI, vinculado à Sedetec, é a instância que analisa e aprova a candidatura das indústrias para receberem os benefícios do PSDI. A Bora é uma das empresas que conseguiu se estabelecer e ampliar a partir desse benefício, demonstrando como a política de incentivos do Governo de Sergipe é robusta e dinâmica”, afirma.

O presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, destaca a relevância da política de atração de indústrias no estado. “O PSDI é um importante programa de incentivo ao crescimento industrial de Sergipe, facilitando a instalação e ampliação de empresas estratégicas, como a Bora Transportes. Com essa expansão, além de gerar novos empregos, a empresa fortalece a logística de distribuição de alimentos na região, tornando Sergipe um polo ainda mais atrativo para negócios”, ressalta.

Produtos

A Bora armazena e transporta produtos como chocolates, derivados do leite e proteínas animais, e traz em sua cartela de clientes empresas como Nestlé, Ferrero Rocher e Tirolez, conforme conta o proprietário, Hygino Tiso Filho. “O objetivo da empresa é crescer no estado. Já temos uma filial em Aracaju e precisávamos expandir porque o nosso depósito é pequeno. Esse novo espaço está com 90% da obra pronta”, informa.

Com a ampliação, a empresa pretende expandir o armazenamento e distribuição em Sergipe e em estados vizinhos. “Essa área em Nossa Senhora do Socorro é perfeita, pois fica estrategicamente próxima à Bahia e a Pernambuco. Nossos clientes são indústrias de alimentos e, com a expansão, elas vão poder reduzir o tempo de transporte de três a quatro dias”, destaca o diretor comercial da Bora Transportes, Rodrigo Tiso.

Geração de renda

A previsão da empresa é iniciar as operações no novo espaço em junho, gerando até 40 empregos durante a primeira etapa. “Ficamos muito felizes pelo impacto direto na geração de emprego e renda e, também, porque a Bora Transportes tem operações com diversas outras empresas, que poderão perceber o trabalho do Governo do Estado, através da Codise, e também o acolhimento da Prefeitura Municipal. Tudo isso é muito favorável ao ambiente de negócios”, opina o secretário de Desenvolvimento Econômico e do Turismo do município, Luiz Carlos.

Bora Transportes

Com matriz localizada em São Paulo e mais de 18 filiais em vários estados, o Grupo Bora existe desde 2003 e é especializado em transporte, armazenamento e manuseio de alimentos perecíveis climatizados, refrigerados e congelados. Seu raio de atuação é focado principalmente na região Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo e parte do Norte do Brasil.

Foto: Ascom Sedetec