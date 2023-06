Sergipe já possui inovações em ressonância cardiovascular através da inteligência artificial  

Médicos sergipanos, principalmente cardiologistas, participaram de um evento de apresentação de inovações em ressonância cardiovascular através da inteligência artificial (Air Recondl), os recursos de última geração fornecem soluções em ressonância nos mais diversos cenários clínicos da cardiologia e estão disponíveis na Clinradi em Aracaju.

A noite contou com a apresentação de casos clínicos de Dr. Luiz Flávio Galvão, cardiologista da Clinradi e palestra do engenheiro da GE Healthcare, Eduardo Figueiredo. Os convidados também foram presenteados com a alta gastronomia do Restaurante Di Vino.

“Sou formado em engenharia eletrônica e trabalho na GE Healthcare há 23 anos, é justamente essa experiência que trago na noite de hoje, mostrando para os médicos a tecnologia que agora está disponível na Clinradi e que possui avanços que proporcionam para o paciente cardíaco mais qualidade, precisão diagnóstica e conforto através de recursos de inteligência artificial”, explica Eduardo Figueiredo.

O Air Recon DL usa a inteligência artificial para retirar o que os cardiologistas chamam de “ruído” das imagens da ressonância, o que melhora a precisão diagnóstica e permite que os médicos façam exames com um tempo menor e até mesmo nos pacientes que teriam dificuldade de realizar o exame, a exemplo dos que possuem arritmia ou que não conseguem colaborar. “Nesse evento trouxemos alguns casos em que esses problemas foram contornados através da tecnologia”, informa Dr. Luiz Flávio Galvão.

O Air Recon DL está disponível para todos os exames realizados na Clinradi. “Não precisa solicitação específica, ela pode e deve ser usada assim que o técnico de radiologia e o médico acharem necessário, ou para melhorar a qualidade ou para redução de tempo de exame”, finaliza o cardiologista.

Fonte e foto: Rodrigo Alves, Jornalista.