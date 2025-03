Sergipe já registrou 716 casos de violência contra a mulher em 2025; Ano passado foram 5.650 casos

Reflexões impulsionam a conscientização sobre o tema a fim de dirimir o problema e serve de apoio às vítimas, diz Keler Mendes, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Maceió

Segundo o Painel de Dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDCH), o estado de Sergipe já registrou em 2025 o total de 716 violações (qualquer fato que atente ou viole os direitos humanos de uma vítima, como maus tratos, exploração sexual, tráfico de pessoas) contra a mulher. Desse total, apenas 122 denúncias foram efetivadas (Quantidade de registros que demonstra a quantidade de vezes em que os usuários buscaram a ONDH para registrarem uma denúncia). Somente na capital Aracaju, foram 269 casos nesses três primeiros meses do ano. Em 2024, foram 5.650 casos registrados em todo o estado e 1.739 na capital.

Para a coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera Ma. Keler Mendes, a divulgação desses dados impulsiona a conscientização sobre o tema a fim de dirimir o problema e servir de alerta para as vítimas.

“Esta é uma pauta de grande relevância social e implica em um crime que deve ser denunciado e combatido. Trazer essa temática para o debate social conscientiza não apenas na identificação de condutas reprováveis, mas informa sobre onde e quando se deve denunciar. Além disso, é uma forma de as mulheres se sentirem acolhidas e apoiadas umas às outras”, avalia a docente e advogada.

Por fim, a mestra em Direito dá dicas sobre como as mulheres podem pedir ajuda. Confira também os canais de denúncia:

Realizar a chamada ao 190 polícia e conversar como se estivesse realizando pedido de delivery, é uma forma muito útil de pedido de socorro, ao perigo eminente sofrido pela mulher;

Além disso, qualquer cidadão pode fazer denúncias através da Central de Atendimento à Mulher, pelo número telefônico 180. As delegacias especializadas não são direcionadas a tratar apenas destes tipos penais, permitindo um socorro de forma mais ampla;

As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) realizam ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal. Nas unidades, é possível solicitar medidas de proteção de urgência nos casos de violência doméstica contra mulheres.

Para mais informações, acesse: Delegacias de Sergipe – Polícia Civil.

