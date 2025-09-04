SE LANÇA O “ELAS CONSTROEM”; ASEOPP PUXA ARTICULAÇÃO PARA QUALIFICAR E EMPREGAR MULHERES NA CONSTRUÇÃO

A Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (Aseopp) está coordenando em Sergipe a implementação do projeto “Elas Constroem”, iniciativa nacional da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O programa busca qualificar tecnicamente mulheres para atender a demanda crescente por mão de obra especializada no setor da construção civil.

Segundo levantamento do Senai, há aproximadamente 600 vagas em aberto no estado para as funções de pedreiro (perfil polivalente), carpinteiro e eletricista predial. As empresas relatam dificuldades para preencher essas posições devido à falta de qualificação específica dos candidatos.

“A Aseopp assumiu a mobilização local para transformar demanda em oportunidade. Com governo, Senai e entidades parceiras, vamos qualificar e inserir mulheres onde há vagas de verdade, cuidando também das condições para que elas permaneçam no curso e no trabalho”, explica Adriana Crepaldi, administradora e líder do projeto em Sergipe.

O projeto piloto em Sergipe conta com a parceria de diversas instituições: Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (Fies), Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (Sepm) e Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra).

Geraldo Majela, vice-presidente de Relações Trabalhistas da Aseopp, destaca que a iniciativa chega em momento oportuno. “Esse projeto responde a um problema que já vem sendo discutido pela CBIC e pelas federações há pelo menos 10 anos. Se nada fosse feito, a tendência seria piorar. Por isso, agradeço a parceria do Governo do Estado e das secretarias envolvidas, da Fies e do Senai”, afirma.

Os cursos seguem a metodologia “Aprendendo a Construir” do Senai, com foco em formação prática e direcionamento para as demandas reais do mercado. O programa inclui acompanhamento das alunas durante a qualificação, oferecendo suporte adicional como vale-transporte, apoio para creche e lanche, conforme disponibilidade de recursos em cada localidade.

Para as participantes aprovadas, a capacitação técnica garante acesso a empregos formais com carteira assinada, oferecendo estabilidade financeira e proteção trabalhista. Entre os benefícios estão salário fixo mensal, 13º salário, férias remuneradas, FGTS, INSS, seguro-desemprego e licença-maternidade remunerada, além dos benefícios da Convenção Coletiva, como café da manhã, almoço, cesta básica e seguro de vida em grupo.

O setor da construção civil enfrenta crescente escassez de mão de obra qualificada, criando oportunidade estratégica para ampliar e diversificar a base de profissionais. As mulheres demonstram alto desempenho técnico e atenção aos detalhes, características que impactam positivamente nos resultados, na segurança do trabalho e na entrega final das obras.

Com formação adequada, as profissionais têm oportunidades reais de crescimento, podendo ocupar cargos de liderança e supervisão, como encarregadas, mestres de obras e engenheiras.

Inscrições abertas

As interessadas em participar do projeto ainda podem se inscrever. O “Elas Constroem” representa uma ação conjunta que responde à necessidade concreta do mercado, valoriza o trabalho feminino e abre caminho para inserir mais mulheres em empregos formais na construção civil.

A Aseopp seguirá coordenando a articulação entre empresas, poder público e Senai para que a qualificação se traduza efetivamente em contratações e desenvolvimento de carreira.

Serviço: Projeto “Elas Constroem”

Curso de Pedreiro de Revestimento: início em 22 de setembro

Curso de Carpintaria: início em 6 de outubro

Duração: dois meses cada curso

Vagas: 20 mulheres por turma

Local: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra)

Benefícios: vale-transporte oferecido às alunas

Para mais informações sobre inscrições e requisitos, os interessados podem entrar em contato com a Aseopp ou com as unidades do Senai em Sergipe.

