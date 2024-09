SERGIPE LANÇA PLANO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 2024/2025 COM PRESENÇA DO MINISTRO PAULO TEIXEIRA

Nesta sexta-feira (6/9), o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, estará em Sergipe para o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025. O evento será realizado na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe, em Aracaju, com início às 9h.

Para o estado, o Banco do Nordeste (BNB) deve aplicar cerca de R$ 1,4 bilhão nesta edição do Plano, sendo R$ 506 milhões destinados à agricultura familiar e R$ 536 milhões à agricultura empresarial. O evento, organizado pelo MDA, por meio da Superintendência Federal de Desenvolvimento Agrário de Sergipe, e o BNB contará com uma Feira da Agricultura Familiar onde cerca de 10 organizações locais comercializarão frutas, legumes, verduras, produtos processados e artesanato.

A programação começará com um café da manhã ao som de um trio de forró, destacando a valorização da cultura sergipana. A cerimônia oficial de lançamento está prevista para iniciar às 10h e se estenderá até as 13h, reunindo agricultores familiares, representantes da reforma agrária e membros de comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas.

O Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025 prevê um investimento de R$ 85,7 bilhões, um aumento de 10% em relação à safra anterior. Deste valor, R$ 76 bilhões serão destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), representando um crescimento de 43,3% em comparação à safra 2022/2023 e de 6,2% em relação ao ano passado.

Fonte BNB