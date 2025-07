Sergipe lança Plebiscito Popular Por Um Brasil Mais Justo

No Centro de Aracaju, na Pça Fausto Cardoso, aconteceu o lançamento do Plebiscito Popular Por Um Brasil Mais Justo, na manhã desta terça-feira, dia 1º de julho. O Plebiscito Nacional já começou a ouvir a opinião da população brasileira que poderá votar até o dia 7 de setembro deste ano respondendo sim ou não às seguintes perguntas:

*Você é a favor da redução de jornada sem redução salarial e do fim da escala 6×1?

*Você é a favor de que quem ganhe mais de R$ 50 mil por mês pague mais imposto de renda para que quem recebe até R$ 5 mil por mês não pague?

Toda a população de Sergipe pode votar presencialmente, das 9hs às 16hs, na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT-SE), em Aracaju, localizada na Rua Porto da Folha, Nº 1039, Bairro Getúlio Vargas.

A vice-presidenta da CUT, Caroline Santos, reforçou que é preciso lutar e fazer pressão nas ruas pela isenção de imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês, pois se depender da Congresso Nacional, não haverá avanço nenhum para a classe trabalhadora brasileira.

“A redução da jornada de trabalho sem redução salarial é uma das pautas mais importantes da classe trabalhadora brasileira, porque quem está no comércio sabe muito bem que com 6 dias de trabalho e apenas 1 dia de descanso, essa pessoa não tem vida. Ela vive para trabalhar. Pior é a situação de muitas mulheres que chegam em casa exaustas e começam uma nova jornada com o trabalho doméstico. A gente precisa do fim da escala 6×1 que suga a vida da população trabalhadora brasileira”, declarou a vice-presidenta da CUT-SE Caroline Santos.

Além do lançamento do Plebiscito Popular Por Um Brasil Mais Justo, a manifestação pediu o fim do massacre da população palestina.

Contra o genocídio na Palestina, o movimento sindical, coletivos e movimentos populares engajados no Comitê Sergipano em Solidariedade à Palestina denunciaram atrocidades praticadas pelo estado de Israel contra crianças e mulheres palestinas, distribuíram panfletos e caminharam pelas ruas do Centro de Aracaju levando bandeiras da Palestina.

Desta forma, a manifestação cobrou da prefeita de Aracaju Emília Corrêa, do presidente Lula e do governador de Sergipe Fábio Mitidieri, o rompimento imediato de todas as relações com Israel, incluindo o fim da compra de tecnologia de guerra usada para escorrer o sangue de jovens negros nas periferias brasileiras.

Diretor da CUT-SE e do SINTESE, o professor Dudu lembrou o lamentável episódio do Governo de Sergipe ter hasteado a bandeira de Israel em meio ao genocídio do povo palestino. “É preciso que a população brasileira se manifeste em diferentes estados contra o genocídio. Políticos de direita de Sergipe apoiam o genocídio do povo palestino. É preciso reagir contra todos aqueles que apoiam o massacre de mulheres e crianças na Palestina”, afirmou o professor Dudu.

Texto e foto Iracema Corso