Sergipe lidera ranking em Sustentabilidade Ambiental na região Nordeste

As ações de proteção dos recursos naturais levaram Sergipe à primeira posição, entre os estados do Nordeste, em Sustentabilidade Ambiental. Os dados são do Ranking de Competitividade dos Estados, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A melhor colocação entre os estados nordestinos foi alcançada após Sergipe subir seis posições, desde o último levantamento, realizado em 2024. No ranking nacional, Sergipe ocupa a 11ª colocação, melhorando 13 posições em relação ao levantamento anterior.

Para a composição da nota do pilar Sustentabilidade Ambiental, o CLP reúne diversos indicadores, entre eles o de Recuperação de Áreas Degradadas, no qual Sergipe figura como o melhor estado do Brasil e recebeu nota máxima no ranking (100). As ações do Governo do Estado, desde 2023, contribuíram diretamente para o resultado positivo, com a coordenação do plantio de mudas por meio de compensação ambiental em 618,5 mil metros quadrados de áreas em recuperação.

Outros indicadores que compõem o pilar “Sustentabilidade Ambiental” no ranking e nos quais Sergipe se destaca são os Serviços Urbanos (1º do Nordeste e 6º do Brasil), Coleta Seletiva de Lixo (1º do Nordeste e 13º do Brasil) e Variação do Desmatamento (2º do Nordeste e 8º do Brasil).

Para a secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Menezes Dias, os avanços são fruto de uma atuação focada e comprometida. “O desempenho de Sergipe reflete um trabalho realizado com planejamento, diálogo e responsabilidade coletiva. Mais do que subir posições no ranking, estamos promovendo mudanças que melhoram a vida das pessoas, preservam nossos recursos e projetam um futuro mais sustentável para todos. É a força de uma gestão que acredita em transformar desafios em oportunidades para o estado e para quem vive aqui”, afirmou.

Resíduos Sólidos

Para alcançar a primeira posição do Nordeste em Coleta Seletiva, o Governo do Estado atua com projetos, como o Coleta do Bem, desenvolvido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), desde janeiro de 2024. O Coleta do Bem fornece equipamentos de proteção individual e garante a aquisição direta de materiais recicláveis coletados durante os principais eventos públicos realizados no estado. Desde a implantação, o programa fomentou a coleta de mais de 25 toneladas de resíduos sólidos recicláveis.

No tratamento dos resíduos sólidos, as projeções indicam que Sergipe deve se manter no topo do ranking regional e subir no ranking nacional da CPL, com a implementação do programa Sergipe Recicla, que foi lançado pelo Governo do Estado no último dia 27 de agosto. Coordenado pela Semac, o programa atende aos requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) e vai gerenciar um sistema de logística reversa de embalagens plásticas em todo o território sergipano. “Com essa política pública, Sergipe se tornou o 3° estado do país a implementar o sistema de logística reversa, destacando-se no cumprimento da legislação nacional”, enfatizou a secretária.

A rede de logística reversa será construída em parceria com as empresas que fabricam, utilizam, distribuem e comercializam embalagens no estado e também será integrada pelos consórcios municipais de gestão de resíduos sólidos e pelas cooperativas de catadoras e catadores de resíduos sólidos. Pela legislação estabelecida em Sergipe, as empresas deverão recuperar 30% das embalagens que colocarem no mercado.

Unidades de Conservação

Para alcançar o 4º lugar do Nordeste em Área Protegida na Esfera Estadual, o estado conta com mais de 55 hectares de áreas protegidas em unidades de conservação, sob responsabilidade da Semac, preservando a biodiversidade de Sergipe. Essa proteção também contribui para a redução do desmatamento, sendo que o estado ocupa o terceiro lugar do Nordeste nesse quesito.

ODS

O ranking também avalia as ações dos estados relacionadas diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU). Em 2025, na comparação dos ODS, Sergipe subiu três posições em relação a 2024 e ficou no 2º lugar regional. Na comparação nacional, Sergipe é o 12º estado com melhor adesão aos objetivos de desenvolvimento sustentável, tendo subido dez posições em relação ao ano anterior.

O compromisso de Sergipe com os ODS está sendo ampliado, após a adesão da Semac aos objetivos ter sido formalizada no último mês de agosto. Os ODS são um conjunto de 17 metas globais estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, como parte da Agenda 2030, para construir um mundo mais justo, próspero e sustentável até 2030. Eles constituem um plano de ação universal que aborda desafios como a erradicação da pobreza, a proteção do meio ambiente e a promoção da paz, com foco em cinco eixos principais: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias.

Além da sustentabilidade, Sergipe também foi reconhecido por melhorias em outras áreas essenciais, como infraestrutura, segurança pública e solidez fiscal. Resultados que comprovam o progresso abrangente do estado.

Foto: Ascom Semac