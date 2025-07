SERGIPE MANTÉM TENDÊNCIA DE QUEDA E REDUZ HOMICÍDIOS DOLOSOS EM 75% ENTRE 2016 E 2025, DIZ CEACRIM

Sergipe alcançou uma redução histórica de 75,1% nos homicídios dolosos no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2016 — ano mais violento já registrado no estado. Além da expressiva queda em relação a 2016, os dados mais recentes mostram uma redução de 16% na comparação com o ano passado. O mês de junho deste ano também marcou um recorde positivo: com 23 mortes violentas, foi o mês com menor número de homicídios dolosos da série histórica iniciada em 2003. No mesmo mês daquele ano, haviam sido registrados 56 casos. Os dados foram compilados pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE).

De acordo com o levantamento da CEACrim, Sergipe registrou 155 homicídios nos primeiros seis meses de 2025, contra 622 no primeiro semestre de 2016. Os dados indicam que, ao menos, 467 vidas foram preservadas em quase uma década de trabalho integrado e estratégico das forças de segurança pública estaduais. No tocante ao semestre, a CEACrim verificou que, entre janeiro e junho de 2024, foram contabilizados 185 homicídios dolosos, enquanto que, no mesmo período de 2025, foram 155 casos — 30 vítimas a menos.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, o resultado é fruto da atuação integrada das forças policiais e dos investimentos contínuos realizados pelo Governo do Estado. “A integração entre as polícias Civil, Militar e Científica tem sido decisiva para os resultados que estamos alcançando. Além disso, os investimentos em tecnologia, estrutura, inteligência e valorização profissional fortalecem nossas ações e tornam Sergipe o estado mais seguro do Nordeste”, pontua.

Interior

Na análise por áreas do estado, a CEACrim identificou que a maior redução no número de homicídios dolosos no primeiro semestre de 2025 ocorreu no interior do estado. Foram 71 mortes violentas registradas, contra 89 no mesmo período do ano passado — uma queda de 20,2%, o que representa 18 vidas preservadas.

Capital e região metropolitana

Na capital, também houve uma retração expressiva, ainda conforme o mapeamento executado pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim). Os homicídios dolosos passaram de 64, em 2024, para 52 neste ano, o que representa uma redução de 18,8% e 12 mortes a menos no comparativo entre os dois semestres.

Já na região metropolitana — considerando os dados de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros —, a CEACrim identificou estabilidade dos indicadores no comparativo entre o primeiro semestre de 2024 e 2025. Enquanto que no ano passado foram registrados 31 homicídios, nos seis primeiros meses deste ano foram registrados 32.

Foto: Ascom SSP/SE