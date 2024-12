Sergipe marca presença no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia em Recife

A coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Sergipe (SEBP-SE) e diretora da Biblioteca Pública Epiphanio Dória, Juciene Maria de Jesus, esteve em Recife, capital de Pernambuco, representando Sergipe no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD) 2024.

O evento, que teve início no último dia 25 de novembro e se encerrou nesta sexta-feira, 29, reuniu profissionais de diversas tipologias de bibliotecas do Brasil e de espaços culturais e empresariais.

Durante o congresso, aconteceu o Encontro Anual do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), no qual Juciene Maria de Jesus apresentou o projeto ‘+ Leitura + Escrita’, com o tema: ‘Bibliotecas que Inspiram’. Segundo a coordenadora, a participação no encontro é essencial para dar visibilidade às ações realizadas em Sergipe em prol do livro, da leitura e das bibliotecas. “A participação no encontro anual do SNBP é muito importante para expor o trabalho realizado no estado, assim como para compartilhar experiências exitosas realizadas em outros estados brasileiros”, destacou ela.

A edição especial deste ano abordou temas emergentes no setor e promoveu a integração entre bibliotecas escolares, públicas, comunitárias, universitárias e especializadas. Foram cinco dias intensos de atividades, incluindo seminários, palestras, mesas-redondas, workshops, visitas guiadas, feira de exposições e mesas colaborativas. Além disso, o evento proporcionou um espaço valioso para a troca de experiências e o compartilhamento de soluções inovadoras.

O CBBD 2024 também contou com a presença de importantes nomes da área, como Fabiano dos Santos Piúba, secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura (MinC); Jéferson Assumção, diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do MinC; Marina de Lima Rabelo, coordenadora do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas; e Aline Franca, coordenadora geral de Leitura e Bibliotecas no Ministério da Cultura.

O evento realizado no Centro de Convenções de Recife teve um simbolismo especial por ocorrer na cidade que sediou sua primeira edição, em 1954. Este ano ele reuniu representantes de todos os Sistemas Estaduais de Bibliotecas Públicas do país, reafirmando o compromisso nacional com o fortalecimento do setor bibliotecário.

Foto: Ascom Seduc