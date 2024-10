Sergipe não vai ter Lei Seca durante as eleições municipais

Em todo o Brasil, pelo nove estados terão a Lei Seca durante o período eleitoral. Já o estado de Sergipe está entre os que não vão proibir a comercialização de bebidas alcoólicas durante este domingo (06), dia das eleições.

De acordo com a Agência Brasil, a proibição da venda de bebidas alcoólicas durante as eleições é decidida localmente pelas autoridades de segurança pública e eleitorais. A medida é realizada a fim de reduzir riscos de desordem que prejudiquem o processo eleitoral.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), entidade que se posiciona contra a Lei Seca nas eleições, informou que Sergipe é um dos estados que decidiram não fazer nenhuma restrição à venda de bebidas alcoólicas.

Entre os estados que confirmaram à Agência Brasil que não haverá Lei Seca durante as eleições, estão Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina. No caso do Paraná e de Pernambuco, os TREs informaram que a decisão caberia às secretarias de Segurança, mas que não haviam recebido qualquer notificação até essa quinta-feira (03).