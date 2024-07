‘Sergipe no Mundo’ levará 50 estudantes para intercâmbio em 5 países 

O programa amplia oportunidades para estudantes sergipanos viverem uma experiência internacional

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, por meio do Departamento de Apoio ao Serviço Educacional (DASE), realizou a segunda reunião do programa ‘Sergipe no Mundo’, na quinta-feira, 18, reunindo pais, intercambistas, a empresa responsável e técnicos da Seduc. Durante o encontro, foram discutidos os últimos detalhes antes do embarque dos alunos intercambistas, marcando mais um passo importante na trajetória dos estudantes selecionados.

O público-alvo dessa reunião eram os 50 estudantes sorteados e seus responsáveis. O programa ‘Sergipe no Mundo’ tem como objetivo valorizar e incentivar o aprendizado de uma segunda língua durante o ensino médio, além de promover a atratividade no ambiente escolar e fortalecer laços de cooperação entre o Brasil e outros países por meio do intercâmbio estudantil.

Os estudantes que irão para a Espanha, Inglaterra e Irlanda embarcarão no dia 17 de agosto e permanecerão nesses países por um período de 30 dias. Já os estudantes que irão para o Canadá e Estados Unidos, embarcarão depois do Enem. Antes do embarque, os intercambistas receberão o kit ‘Sergipe no Mundo’, que inclui roteiro da viagem, camiseta, etiquetas de bagagem, mala de 23kg, mochila, agasalho, necessaire, porta-documentos, camiseta, squeeze e a bandeira de Sergipe.

A diretora do Dase, Eliane Passos, destacou a importância dessa iniciativa. “O ‘Sergipe no Mundo’ realiza o sonho de muitos alunos que desejam conhecer novas culturas e aprimorar um segundo idioma. É um momento ímpar, no qual abrimos oportunidades para que nossos alunos possam aprender novos idiomas e vivenciar novas experiências. Nossa urgência agora é orientar os estudantes que vão para a Europa”, disse.

O aluno Enzo Ramos, do Centro de Excelência Djenal Tavares Queiroz, destaca que a viagem será uma oportunidade para desenvolver o segundo idioma. “Esta será a primeira vez em que me socializarei com pessoas que não falam português, tornando-se uma oportunidade única proporcionada pelo governo aos alunos. Estou esperançoso de que a viagem seja um sucesso. Quero muito aprender, desenvolver meu inglês e adquirir novas experiências. Conversar com nativos vai favorecer meu desenvolvimento linguístico e cultural”, destacou.

As alunas Laisa Gabriele dos Santos e Gabriele Oliveira Carvalho, do Centro de Excelência Professor Gonçalo Rollemberg Leite, destacam como está a expectativa para a viagem. “Teremos novas bagagens, novos aprendizados. Esperamos que se abram muitas portas no nosso futuro, que possamos ter outras oportunidades como essa e que esse programa continue fazendo outras pessoas felizes”, ressaltaram.

Sobre o programa

O programa ‘Sergipe no Mundo’ é uma iniciativa do Governo de Sergipe, desenvolvida pela Seduc, juntamente com o Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), que visa oferecer oportunidades únicas para jovens estudantes do estado. O programa permite que alunos selecionados tenham a chance de estudar no exterior, ampliando seus horizontes educacionais, culturais e desenvolvendo habilidades que serão fundamentais para seu futuro.

A jornada dos estudantes no ‘Sergipe no Mundo’ começou com a inscrição para o programa, seguida de um processo seletivo que incluiu análise da documentação e do desempenho acadêmico. Após essa fase inicial, os candidatos participaram de uma etapa eliminatória e, finalmente, foram submetidos a um sorteio público que definiu os intercambistas.

Foram 184 alunos classificados, 50 dos quais foram sorteados para garantir uma vaga na primeira turma de intercâmbio. A intenção é que a cada semestre letivo mais 50 alunos da rede pública participem do “Sergipe no Mundo”, totalizando 100 alunos por ano. Os intercambistas terão uma extensa agenda de estudos em escolas locais, visitas culturais e passeios, além da convivência com famílias anfitriãs. Eles receberão um auxílio financeiro de R$ 1.100,00 antes do embarque e mais R$ 7.041,66 durante a estada no país de destino.

Investimento no futuro

O ‘Sergipe no Mundo’ é mais do que uma simples oportunidade de viagem; é um investimento no futuro dos jovens sergipanos, que terão a chance de desenvolver novas habilidades, aumentar seu conhecimento cultural e aprimorar suas competências linguísticas. Esses estudantes retornarão a Sergipe com novas perspectivas, prontos para contribuir ainda mais com o desenvolvimento do estado.

O Governo de Sergipe, por meio do programa ‘Sergipe no Mundo’, continua a demonstrar seu compromisso com a educação de qualidade e a formação integral dos seus estudantes. A reunião da última quinta-feira reforçou a importância dessa iniciativa e o impacto positivo que ela terá na vida dos jovens intercambistas.

Foto: Arquivo/ Seduc

