Sergipe participa 1º Encontro Nacional de Registro Empresarial e Integração

A Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) marcou presença na 1ª edição do Encontro Nacional de Registro Empresarial e Integração (Enarei), realizado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Memp), em Brasília. O evento reuniu representantes de juntas comerciais de todo o país com o objetivo de fortalecer a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) e o Sistema Nacional de Registro Mercantil (Sinrem).

Representando o estado de Sergipe, participaram do encontro a presidente da Jucese, Nayara Brito, o secretário-geral, Luiz Valter, e a diretora de Registro Empresarial, Cristina Melo. Para a presidente, o Enarei é um marco importante para o fortalecimento institucional das juntas comerciais.

“Esse encontro nacional reforça o compromisso de todos os estados com um registro empresarial mais moderno, eficiente e seguro. A participação da Jucese, representando o estado, demonstra o nosso empenho em contribuir com o desenvolvimento econômico de Sergipe e do Brasil, por meio de uma gestão cada vez mais integrada e digital”, destacou a presidente.

Durante dois dias de programação, os debates foram centrados em ações para aprimorar a segurança jurídica, acelerar processos e promover maior integração entre os entes que compõem o ambiente de negócios brasileiro.

O evento também abordou estratégias para a padronização de procedimentos e o uso de tecnologias que promovam a desburocratização dos serviços voltados ao empreendedor.

Foto: Ascom/Jucese