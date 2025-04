Sergipe participa da 27ª Campanha Nacional da Voz, promovida pela ABLV

No mês de abril, a Academia Brasileira de Laringologia e Voz -ABLV, promove a conscientização da saúde vocal através de informação para a sociedade sobre cuidados com a voz e prevenção de doenças, incluindo o câncer de laringe. A campanha que tem como tema deste ano a frase, “CUIDE DA SUA VOZ, O SOM QUE ACOMPANHA VOCÊ POR TODA A VIDA”, dura o mês inteiro, e tem como ápice o 16 de abril, Dia Mundial da Voz.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de laringe representa cerca de 2% de todos os casos de câncer no Brasil, sendo responsável por aproximadamente ¼ dos tumores na região da cabeça e pescoço.

O câncer de laringe é um tipo de câncer que se desenvolve na laringe, uma estrutura localizada na garganta que abriga as cordas vocais e é responsável por funções importantes como falar, respirar e engolir. É mais frequente em homens e em pessoas acima dos 60 anos. Assim como outros tipos de câncer, se origina da multiplicação e crescimento celular desordenado no local. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de dois terços dos tumores de laringe surgem nas pregas vocais, ou seja, na glote.

“O principal fator de risco para o câncer de laringe é o hábito de fumar – fator de risco também para o câncer de boca. Além disso, outros motivos podem contribuir para o surgimento do tumor, como consumo excessivo de álcool, idade avançada, exposição a agentes tóxicos como amianto, poeira de madeira, couro, cimento, fuligem de carvão, solventes orgânicos e agrotóxicos. A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) também pode ser um fator de risco, embora não seja a causa mais comum”, afirma Dr. Daniel d’Avila, Diretor Secretário Adjunto Nacional da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, Diretor Clínico da Otocenter e organizador da campanha em Sergipe.

O principal sintoma do câncer de laringe é alteração vocal (rouquidão). “É preciso ficar atento à rouquidão persistente por mais de 2 semanas, rouquidão associada ou não a outros sintomas como dor de garganta, dificuldade para engolir ou respirar, perda súbita da voz sem um quadro gripal associado, sensação de corpo estranho na garganta, nódulo cervical. O diagnóstico precoce é essencial para que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível e aumente as possibilidades de cura que são muito altas para os estágios precoces do câncer de laringe”, explica o Prof Dr. Jeferson d’Avila, ex-presidente da ABLV, Presidente da Otocenter e organizador da campanha em Sergipe.

A Campanha

Um dos momentos mais marcantes da 27ª Campanha Nacional da Voz será a oportunidade de compartilhar histórias inspiradoras de pessoas que enfrentaram desafios com sua voz, muitas vezes exigindo acompanhamento médico especializado.

Através de histórias emocionantes de especialistas e pacientes, a ação busca engajar e sensibilizar o público sobre a importância dos cuidados com a voz nas redes sociais. Em Sergipe, a campanha mobiliza a conscientização através das redes sociais e da imprensa.

Fonte e foto: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing.