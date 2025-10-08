Sergipe participa da Comitiva da Agricultura Familiar do Nordeste na Europa

A agricultura familiar do Nordeste alcança um marco histórico com participação inédita em feira internacional. Os representantes sergipanos da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e da Cooperativa Sertaneja do Agronegócio (Coopsea) participam de uma Missão Internacional na Europa, que acontece de 3 a 10 de outubro, levando produtos da Agricultura Familiar do Nordeste para serem divulgados na Alemanha e Portugal. O objetivo é abrir novos mercados para exportação.

A comitiva é formada por secretários estaduais, representantes de entidades e 27 representantes de cooperativas, uma iniciativa do Consórcio Nordeste, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o Sebrae Nacional e a União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes).

O secretário de Estado da Agricultura de Sergipe, Zeca Ramos da Silva, integra a Missão Internacional da Agricultura Familiar do Nordeste. De acordo com ele, a iniciativa tem buscado posicionar a produção nordestina no mercado global e consolidar a região como um celeiro de produção sustentável e de alta qualidade. “Os governos têm incentivado a agroindustrialização da produção familiar, especialmente no Nordeste do Brasil. Em Sergipe, podemos destacar os incentivos para agroindústria de leite, arroz, mel e mandioca. Agora, começamos uma nova fase de internacionalização procurando agregar valor aos produtos”, explica o secretário. O diretor de Planejamento da Seagri, Arlindo Nery, acompanha o secretário da Agricultura na missão internacional.

A missão está sendo realizada em duas etapas. A primeira etapa aconteceu de 4 a 7 de outubro, quando os representantes do Nordeste estiveram em destaque na Anuga 2025, em Colônia, na Alemanha. O evento é conhecido como a maior feira internacional de alimentos e bebidas, a Anuga é o ponto de encontro da indústria alimentícia global e dita as principais tendências de consumo.

Após quatro dias de intensas atividades na Anuga, a Missão Internacional da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste desembarcou em Portugal para sua segunda etapa. De 7 a 10 de outubro, a comitiva leva uma amostra da rica diversidade produtiva do Nordeste brasileiro a potenciais importadores portugueses. O foco em Portugal é estratégico, combinando capacitação e rodadas de negócios, a agenda prevê um workshop sobre exportação e um encontro de apresentação dos produtos a potenciais importadores portugueses.

O representante da Coopsea, sediada no município de Nossa Senhora da Glória, Sidcley Teles Costa, ressalta que é um momento de muito aprendizado. “Está sendo uma experiência incrível. Viemos aqui, por exemplo, saber como negociar os produtos de nossa região, quais os trâmites legais para exportar. Já passamos pela Alemanha, agora estamos em Portugal conhecendo sobre logística de comercialização com outras cooperativas da Europa.

Na avaliação do coordenador da Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste e secretário da pasta no Rio Grande do Norte, Alexandre Lima, o Nordeste está pronto para colocar seus produtos na Europa. “Encerramos a participação na Anuga com balanço extremamente positivo, com muitos contatos feitos e várias possibilidades concretas de negócios. Agora, a segunda etapa dessa missão será em Portugal. Um país estratégico, pois percebemos que os produtos que vêm do Brasil e entram na Europa têm Portugal como porta de entrada”, explicou.

Foto: Ascom Seagri