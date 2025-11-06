Sergipe participa da Feira Internacional de Turismo 2025 em Gramado

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), participa da Feira Internacional de Turismo (Festuris) 2025, que acontece nos dias 7 e 8 de novembro, em Gramado (RS). A ação conta com o apoio da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE) e da Prefeitura de Canindé de São Francisco, e integra o conjunto de iniciativas do Governo do Estado voltadas à promoção do destino Sergipe no mercado nacional.

Nesta edição, o ponto alto da programação será a “Noite de Sergipe Silvinha Oliveira”, marcada para o dia 8 de novembro, às 19h, no encerramento da feira. Após mais de uma década, o evento retorna ao calendário oficial da Festuris, reafirmando a força da cultura, da gastronomia e da hospitalidade sergipanas. A celebração será ainda mais especial por homenagear a jornalista e gestora de turismo Silvia de Oliveira (in memoriam), carinhosamente lembrada como Silvinha Oliveira, idealizadora da “Noite de Sergipe” em 2000, que teve 14 edições consecutivas. Em 2012, Silvinha recebeu, de forma póstuma, a Comenda do Mérito ao Turismo de Sergipe, que leva seu nome. Seu trabalho foi essencial para a projeção nacional do Cânion de Xingó e para o fortalecimento do turismo em Canindé de São Francisco, um dos destinos mais emblemáticos do estado.

A noite será embalada pelo autêntico forró sergipano, com apresentação especial da cantora Antônia Amorosa, que promete emocionar o público com um repertório marcado pela identidade nordestina e pelo orgulho da sergipanidade.

Festuris

Reconhecida como uma das maiores feiras de turismo da América Latina, a Festuris reúne profissionais, operadores, investidores e destinos do mundo inteiro, configurando-se como uma vitrine estratégica para a promoção de Sergipe como destino de experiências autênticas, culturais e sustentáveis.

Durante o evento, o estande de Sergipe destacará os principais atrativos turísticos do estado, como o Cânion de Xingó, o litoral de águas mornas e tranquilas, as cidades históricas de São Cristóvão e Laranjeiras, e a diversidade cultural que torna o destino único. A participação reforça a divulgação do verão 2025/2026 e da alta temporada, com um convite para que mais brasileiros vivam experiências inesquecíveis em terras sergipanas.

Como parte da estratégia, a Setur também promoverá capacitações com agentes de viagens, tanto em Gramado quanto durante a programação da Festuris, ampliando o conhecimento sobre o destino e fortalecendo parcerias com o trade turístico nacional. Serão divulgados os principais eventos do calendário sergipano, como o Pré-Caju e o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), realizados em novembro; a Vila do Natal Iluminado e o Réveillon, em dezembro; e o Verão Sergipe, em janeiro e fevereiro de 2026.

De forma simultânea, a equipe da Setur também participará de ações junto às operadoras FRT, Diversa e Incumom, ampliando o alcance da marca Sergipe com pacotes e condições exclusivas para o verão, reforçando o posicionamento do estado como um dos destinos mais promissores do Nordeste.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que a participação na Festuris é um momento estratégico para fortalecer parcerias, ampliar a presença do estado no mercado nacional e promover experiências autênticas, que unem cultura, natureza e hospitalidade. “Sergipe tem mostrado que o turismo é um vetor fundamental para o desenvolvimento econômico e social, e ações como essa reforçam nosso compromisso em fazer o estado avançar cada vez mais nesse cenário”, disse.

A secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, ressaltou a importância do evento para a promoção do turismo e o fortalecimento das parcerias. “Será uma honra para nós, realizarmos a Noite de Sergipe Silvinha Oliveira. Silvinha foi uma mulher visionária, que dedicou sua vida à promoção do nosso destino e deixou um legado inspirador para o turismo sergipano. Poder homenageá-la neste momento de retomada, levando a alegria, a cultura e o acolhimento do nosso povo, é também uma forma de agradecer por tudo o que ela construiu. Sergipe é um estado acolhedor, seguro e cheio de encantos, e queremos que o Brasil e o mundo conheçam ainda mais essa riqueza”, frisou.

O diretor-presidente da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), Fabiano Oliveira, falou sobre a parceria com a Setur na divulgação dos atrativos turísticos na Festuris. “O trabalho que estamos fazendo tem um significado mais profundo do que apresentar nossos atrativos turísticos. A presença nesse espaço é para levar nosso potencial, inovação, cultura e a certeza que Sergipe é um destino capaz e pronto de receber o mundo. Estamos conseguindo transformar essa visibilidade em parcerias, negócios que consequentemente geram empregos de forma descentralizada, indo além de Aracaju para os demais municípios do nosso estado”, afirmou.

O prefeito de Canindé de São Francisdo, José Machado Feitosa Neto, ‘Machadinho’, expressou que a parceria com o Governo de Sergipe é essencial para fortalecer a promoção do destino Sergipe e valorizar ainda mais o turismo do estado. “Estar presente na Festuris, encerrando a feira com a Noite de Sergipe, é motivo de orgulho para todos nós, especialmente por apresentar o destino Canindé para todo o mundo, por homenagear Silvinha Oliveira, que tanto fez por nosso turismo. Essa união mostra que Sergipe está cada vez mais integrado e preparado para crescer como destino de referência nacional”, disse.

Foto : Marcos Pako