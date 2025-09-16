Sergipe participa da Mega Campanha “APAExonados pelo Planeta”

Ação nacional une sustentabilidade e inclusão social por meio da coleta de eletrodomésticos e eletrônicos em desuso

A Federação das Apaes do Estado de Sergipe (Feapaes-SE), em parceria com a Federação Nacional das Apaes (Apae Brasil) e o projeto EletroSolidário, da Indústria Fox, lança oficialmente a Mega Campanha APAExonados pelo Planeta no estado. A mobilização, de alcance nacional, une sustentabilidade ambiental e inclusão social, por meio da coleta de eletrodomésticos e eletroeletrônicos fora de uso.

Durante o período de 15 de setembro a 15 de novembro, todas as unidades da Apae em Sergipe atuarão como pontos de arrecadação, recebendo doações de equipamentos que muitas vezes são descartados incorretamente, impactando negativamente o meio ambiente.

A campanha tem caráter ambiental e solidário: todo o material recolhido será encaminhado para reciclagem e tratamento adequado, e os recursos financeiros obtidos com essa reciclagem serão revertidos diretamente para as Apaes participantes. Com isso, a campanha fortalece os projetos e serviços voltados à inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla no estado.

Bonificação e premiação

Cada unidade da Apae participante receberá uma bonificação de R$ 1,30 por item arrecadado. Ao final da campanha, as três unidades que mais se destacarem em todo o Brasil serão reconhecidas com premiações especiais, como forma de incentivo ao engajamento comunitário.

Objetivos da campanha:

Sustentabilidade: Promover o descarte ambientalmente correto do lixo eletrônico, evitando a contaminação do solo e da água;

Inclusão social: Gerar recursos financeiros para as Apaes, beneficiando diretamente as pessoas com deficiência e suas famílias;

Mobilização nacional: Engajar a sociedade em uma causa que alia responsabilidade ambiental e solidariedade.

Onde doar em Sergipe

A população pode entregar seus eletrodomésticos e eletrônicos antigos em qualquer uma das unidades da Apae no estado. Veja os locais participantes: Aracaju; Nossa Senhora do Socorro; Barra dos Coqueiros; Itabaiana; Lagarto; Tobias Barreto; Neópolis.

Data especial em Sergipe: 19 de setembro

Embora o período de arrecadação vá até novembro, a Feapaes-SE organiza uma mobilização especial no dia 19 de setembro, destacando essa data como o ponto alto da campanha no estado.

“A Mega Campanha será realizada em todo o Brasil, e cada federação escolheu uma data especial para intensificar as ações. Aqui em Sergipe, o grande dia será 19 de setembro. Todas as nossas unidades já receberam suas caixas de coleta, e também firmamos parcerias importantes, como com a OAB, que também contará com um ponto de arrecadação. Empresas e instituições interessadas em colaborar podem entrar em contato com a Federação, e nós disponibilizaremos uma caixa de coleta no local”, afirma Mônica Souza, presidente da Feapaes-SE.

Convite à imprensa

A Federação das Apaes de Sergipe convida os veículos de comunicação para cobrir e divulgar essa importante iniciativa, que representa um exemplo de ação conjunta em favor da inclusão e da responsabilidade ambiental. A presença da imprensa é fundamental para ampliar o alcance da campanha e engajar ainda mais a população sergipana.

Texto Marcelo Carvalho