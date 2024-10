Sergipe participa de evento da CNSeg e SindSeg

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), em parceria com o Sindicato das Seguradoras nos estados da Bahia, Sergipe e do Tocantins (SindSeg BA/TO/SE), realizou em Salvador (BA) o Encontro Setorial das Seguradoras.

Esta foi a segunda edição do evento voltado para profissionais seguradores, assessores e líderes do mercado de seguros. O encontro contou com a presença de mais de 150 pessoas, entre eles, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, Cybele Neumman, representante do Sindicato das Seguradoras em Sergipe e Paulo Cézar Souza Martins, presidente do Sindseg BA/TO/SE.

Foi apresentado um panorama do mercado baiano e sergipano da região sindical, com dados, projeção de mercado e perspectivas da indústria regional e nacional.

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa do SindSeg SE. Foto: divulgação.