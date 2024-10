Sergipe participa do Circuito NE de Feiras da Agricultura Familiar

Sergipe faz parte do Circuito Nordestino de Feiras da Agricultura Familiar, lançado pelo Consórcio Nordeste nesta quinta-feira, 31, na sede do Consórcio em Brasília/DF. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), participou do lançamento e garantiu a participação e realização da feira no estado de 5 a 7 de novembro, abrindo o calendário da região. Na ocasião, foi anunciada ainda a III Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Fenafes), a ser realizada na Bahia.

O lançamento do Circuito Nordestino de Feiras da Agricultura Familiar contou com a participação dos secretários de Agricultura dos nove estados nordestinos. Também estiveram presentes parceiros estratégicos como o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES), o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (FUNCERN). O lançamento contou ainda com a presença do ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

O secretário de estado da Agricultura de Sergipe, Zeca Ramos da Silva, que participa da Câmara Técnica da Agricultura Familiar no Consórcio Nordeste, pontuou sobre o calendário e o principal objetivo dos eventos. “As feiras ocorrerão em todos os estados da região nestes últimos dois meses de 2024, com o objetivo de integrar e fortalecer a agricultura familiar no Nordeste, promovendo o acesso da população a alimentos saudáveis e impulsionando a economia solidária”, disse.

As ações reforçam o compromisso do Nordeste em posicionar a agricultura familiar como pilar de desenvolvimento e sustentabilidade, promovendo oportunidades para agricultores e agricultoras locais. “O formato da feira é igual em todos os estados e vai reunir expositores e vendedores de produtos in natura e artesanatos da agricultura familiar, como também atrações culturais e educativas, com atividades formativas, experiências gastronômicas e apresentações que valorizam a cultura local e incentivam o intercâmbio de aprendizagem”, explicou Zeca da Silva.O secretário da Agricultura de Sergipe esteve acompanhado do chefe da Diretoria de Planejamento da Seagri, Arlindo Nery. De acordo com Arlindo, tais iniciativas reforçam o compromisso estratégico do Nordeste com aqueles que são essenciais para a alimentação do Brasil: “Dessa forma valorizamos e reconhecemos o trabalho de cada agricultor e agricultora, que alimentam não só o Nordeste, mas boa parte do país”.

Confira o calendário das Feiras do Circuito Nordestino:

Sergipe: 5 a 7 de novembro

Rio Grande do Norte: 7 a 9 de novembro

Ceará: 15 a 17 de novembro

Piauí: 21 a 23 de novembro

Maranhão: 4 a 7 de dezembro

Alagoas: 5 a 8 de dezembro

Pernambuco: 5 a 8 de dezembro

Paraíba: 6 a 8 de dezembro

Bahia: 11 a 15 de dezembro

Fenafes – III Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária, na Bahia: 11 a 15 de dezembro

Foto: Consórcio Nordeste