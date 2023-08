Sergipe participa do Consórcio Nordeste para discutir ações conjuntas

Encontro discute políticas públicas integradas para impulsionar o desenvolvimento sustentável por meio da cultura

Nos dias 1º e 2 de agosto, representantes dos estados nordestinos reuniram-se em Brasília para discutir ações conjuntas na área cultural, durante encontro organizado pela Câmara Temática de Cultura do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste). Na ocasião, Sergipe foi representado pela presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Antônia Amorosa.

O encontro ocorreu na semana em que se comemora o Dia da Cultura Nordestina e teve como objetivo articular e formular políticas públicas culturais integradas para a região. A intenção é apoiar e aprimorar a implementação dessas políticas em cada estado. Dentre os temas discutidos, destacou-se a importância da Lei Paulo Gustavo (LPG) para financiar projetos culturais, com adesão de todos os estados nordestinos. Também foram debatidos na reunião o Encontro Nacional de Gestores de Cultura, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de agosto, na Universidade Federal do Espírito Santo; a realização da 4ª Conferência Nacional de Cultura, que deve acontecer em dezembro; e tratativas de pautas regionais.

O Consórcio Nordeste foi criado para atrair investimentos, viabilizar projetos integrados e constituir uma ferramenta compartilhada de gestão entre os estados da região. O objetivo é fortalecer ações e políticas públicas por meio de debates e troca de experiências, identificando demandas, propondo soluções e construindo estratégias para o desenvolvimento cultural regional.

Para o Consórcio, a cultura é um setor estratégico para alavancar o turismo, gerar empregos e preservar as ricas tradições populares presentes em cada um dos nove estados do Nordeste. Por isso, a articulação de políticas culturais integradas é importante para impulsionar o desenvolvimento econômico e social de toda a região. Além dos representantes dos estados nordestinos, o encontro contou com a participação de representantes do Ministério da Cultura (MinC) e do Banco do Nordeste (BNB).

Fonte e foto Funcap