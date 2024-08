Sergipe participa do XXII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) participa da XXIII edição do Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, XXIV Encontro Nacional de Perfurações de Poços e a Feira Nacional da Água – Fenágua, cujo tema central é “Águas Subterrâneas: Inovando para uma sociedade justa e sustentável”, que acontece entre os dias 12 e 15 de agosto em São Paulo (SP).

A secretária da Semac, Deborah Dias, afirmou que o evento promoverá discussões importantes para o contexto das águas subterrâneas no Brasil. “Estamos felizes com o convite para fazer parte desse congresso, que vai possibilitar uma verdadeira integração entre os atores envolvidos com gestão dos recursos hídricos”, frisou.

Ainda sobre o tema deste ano, a gestora da Semac ressaltou que a utilização e preservação das águas subterrâneas é fundamental para a população sergipana. “Um ambiente rico e propício para debater este recurso natural responsável pelo abastecimento total ou parcial de mais de 52% dos municípios brasileiros. Em Sergipe, a Companhia de Saneamento (Deso) utiliza aquíferos para reforçar o abastecimento à população. Esse tipo de extração está presente em 31 dos 71 municípios sergipanos”, explicou a secretária Deborah Dias.

Colocando a ciência e a tecnologia no centro das discussões, o congresso busca criar soluções originais em hidrogeologia e recursos hídricos; integrar a sociedade para buscar saídas democráticas e realistas ao Brasil; os jovens para energizar e ampliar horizontes; os usuários e as empresas para fazerem bons negócios e, sobretudo, conclamar a todos para contribuírem para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável.

Fonte e foto assessoria