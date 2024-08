Sergipe participa na segunda edição da Travel Next BH

Pela primeira vez, o estado de Sergipe participará da Travel Next BH, evento voltado à promoção de destinos turísticos, que acontecerá na sexta-feira, 16, e no sábado, 17, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com a participação de profissionais do setor, empresas e especialistas em turismo de vários estados do Brasil, nesse evento, que está na segunda edição, serão apresentadas inovações e projetos que visam fortalecer a atração de visitantes tanto nacionais quanto internacionais.

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) será a responsável por conduzir as atividades e destacar os principais atrativos do estado num estande com 16 metros quadrados. Nele, inclusive, será distribuído material promocional e brindes sobre o destino Sergipe. Também serão divulgados o Pré-Caju 2024, a maior prévia carnavalesca do país, que acontecerá no mês de novembro, a Vila do Natal Iluminado 2024, na Orla da Atalaia, em dezembro, e o Verão Sergipe 2025.

Haverá, ainda, uma capacitação voltada aos agentes de viagens presentes no evento, ministrada por um técnico da Setur, em que será apresentado o destino Sergipe, os principais atrativos turísticos do estado, a diversidade natural e cultural, além da rica gastronomia.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que a participação de Sergipe no evento será uma oportunidade para o estado firmar parcerias e atrair investimentos que possam contribuir para o desenvolvimento do setor turístico. “A presença de Sergipe nesse evento é fundamental para promover o nosso destino turístico, assim como abrir caminhos para novas parcerias, ampliando as oportunidades de crescimento e inovação do nosso turismo. Enfim, é uma oportunidade para mostrarmos o que temos de melhor e atrair novos visitantes. Afinal, nosso objetivo é fortalecer Sergipe no mercado e garantir que seja reconhecido como um destino de referência”, frisou.