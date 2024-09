Sergipe promove 1ª Olimpíada Estadual de História para estudantes do ensino básico

As inscrições seguem abertas até o dia 28 de outubro

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) informa que abriu as inscrições para a 1ª Olimpíada Estadual de História de Sergipe (OEHSE), um projeto que busca incentivar o desenvolvimento do pensamento crítico e o estudo da história local. Inspirada na Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), a OEHSE pretende engajar alunos e professores em atividades que explorem a identidade e o patrimônio cultural de Sergipe.

As inscrições seguem até o dia 28 de outubro e podem ser realizadas por meio de um formulário online disponível no site oficial da olimpíada. As escolas interessadas, tanto das redes públicas quanto da rede privada, devem registrar seus alunos e professores para a formação de equipes, conforme orientações no formulário disponível no site oehse.com.br

A OEHSE nasce como parte do curso de mestrado Profissional em Ensino de História (PROFHISTÓRIA/UFS), com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec), por meio do edital 05/2024. Sob a iniciativa da professora Adinagruber da Conceição, do Centro de Excelência Deputado Jonas Amaral, o projeto tem como objetivo criar uma experiência educativa enriquecedora e inovadora para os estudantes sergipanos.

“A 1ª Olimpíada Estadual de História é uma oportunidade única para que nossos estudantes se conectem com a história de Sergipe. Esperamos que essa experiência amplie seus conhecimentos e fortaleça o senso de pertencimento e cidadania”, destaca a professora Adinagruber, idealizadora da competição.

Destinada a alunos do ensino fundamental e médio das redes públicas e privada de Sergipe, a olimpíada será realizada de forma totalmente online, o que garante o acesso de estudantes de todas as regiões do estado. Com a participação orientada por professores de história, os alunos terão a chance de desenvolver habilidades como pesquisa, análise crítica e escrita, além de promover a valorização da identidade sergipana.

Foto Ascom Seduc

Assessoria de Comunicação da SEDUC