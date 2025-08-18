Sergipe promove atrativos turísticos na Travel Next em Minas Gerais

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), intensifica a promoção turística do estado na região Sudeste com a participação na Travel Next. A feira de turismo, que chega à sua 3ª edição, será realizada nos dias 19 e 20 de agosto, em Belo Horizonte (MG). Durante o evento, Sergipe apresentará a agentes de viagens e operadores de turismo suas principais potencialidades, com destaque para a diversidade cultural, gastronômica e as belezas naturais que fazem do estado uma opção diferenciada no Nordeste, principalmente durante a alta temporada.

Como parte da estratégia de ampliar a visibilidade, a Setur e a CVC Operadora mantêm, durante todo o mês de agosto, um espaço instagramável no Boulevard Shopping Belo Horizonte. A ação oportuniza aos visitantes conhecerem mais sobre o destino Sergipe por meio de experiências visuais e materiais promocionais, aproximando o estado ainda mais do público consumidor.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressaltou que a iniciativa em Belo Horizonte é estratégica por se tratar de um dos principais mercados emissores de turistas do país. “A Travel Next é uma vitrine importante para apresentarmos nossos atrativos aos profissionais do setor, ao mesmo tempo em que o espaço no shopping nos conecta diretamente ao consumidor final. A união entre capacitação e promoção garante maior alcance e fortalece a imagem do nosso estado como destino turístico competitivo”, destacou.

Foto : Arquivo / Setur