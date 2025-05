Sergipe recebe Brasileiro de Clubes e XIII Copa do Brasil de Futebol de Mesa

Sergipe volta a ser destaque no cenário esportivo nacional ao sediar, de 1º a 4 de maio, o XV Campeonato Brasileiro de Clubes e a XIII Copa do Brasil de Futebol de Mesa, no Hotel Arcus, em Aracaju.O evento, que promete movimentar o turismo e a economia local, contará com a participação de 250 atletas, divididos nas categorias Júnior, Adulto, Master e Sênior, representando 26 clubes de todo o Brasil.

Entre os destaques da competição está o sergipano Flávio Lisa, campeão brasileiro e estadual, que é uma das grandes apostas para levar Sergipe novamente ao pódio. O estado, que já conquistou quatro títulos brasileiros na modalidade, contará com seis clubes na disputa: Clube dos Amigos, Mesa Verde, Santa Cruz, G12, de Aracaju, além da Associação Futebol de Mesa Estância Clube (AFMEC), de Estância, e do Casamix, de Nossa Senhora das Dores.

O campeão brasileiro e sergipano, Flávio Lisa, comentou sobre a expectativa para a competição. “É uma emoção muito grande poder jogar em casa, diante da nossa torcida, e representar Sergipe em um evento tão importante. Estou muito focado e preparado para buscar mais um título para o nosso estado. O futebol de mesa é um esporte de tradição e técnica, e eventos como este mostram toda a paixão que temos pelo botão”, declarou Lisa.

A competição reunirá atletas de vários estados, com delegações de Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Para a secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas, o evento reforça o papel de Sergipe como referência no esporte. “Estamos muito orgulhosos em sediar um campeonato dessa magnitude. Além de movimentar a economia local e incentivar o turismo, o Brasileiro de Clubes e a Copa do Brasil de Futebol de Mesa mostram a força e o talento dos nossos atletas sergipanos. Sergipe é uma potência nacional na modalidade e sediar eventos como este fortalece ainda o nosso esporte”, destacou Mariana Dantas.

O presidente da Federação Sergipana de Futebol de Mesa (FSFM), Yolando Melo, também celebrou a realização da competição. “É uma honra receber atletas de todo o país em nosso estado. Sergipe é um dos grandes nomes do futebol de mesa nacional, com muitos títulos e craques reconhecidos. Este evento é fruto do esforço conjunto da Federação, dos clubes e do apoio do Governo de Sergipe, através da Seel. Será uma grande festa do esporte”, afirmou Yolando Melo.

Sobre a modalidade

O futebol de mesa — também conhecido popularmente como “jogo de botão” — é uma prática esportiva que exige habilidade, concentração e estratégia. Regulamentado por regras oficiais, o esporte é reconhecido pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa (CBFM) e integra o calendário nacional de competições. A modalidade, que combina técnica refinada e paixão pelo futebol, vem crescendo em todo o país, especialmente no Nordeste, onde Sergipe se destaca como um dos grandes pólos.

Foto: Ascom/Seel