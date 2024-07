SE recebe Campeonato Brasileiro Quadrilhas Juninas e consolida como polo de valorização

O mês de julho já está quase no fim, mas quem chega ao ‘país do forró’ ainda pode se deparar com o melhor que a cultura junina tem a oferecer. Além da programação da Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju, que vai até o final deste mês, e da Segundona do Turista, na Rua de São João, que se estende até o final do ano, na noite desta sexta-feira, 26, pela primeira vez, Sergipe se tornou sede do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas. O evento, que vai até o domingo, 28, no Ginásio Constâncio Vieira, na capital, é uma realização da Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos (Conaqj), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Na primeira noite de apresentações, foi realizada a primeira etapa da competição, por meio da qual foram escolhidas as duas quadrilhas representantes de Sergipe para a fase nacional, que tem início neste sábado. A seletiva contou com a participação das quadrilhas juninas Unidos em Asa Branca, Balanço do Nordeste, Rala Rala, Pioneiros da Roça, Amor Caipira e Raio da Silibrina, que foram as mais bem avaliadas nos concursos Arranca Unha e Gonzagão, ocorridos durante o mês de junho. Durante a etapa nacional, grupos de outros 18 estados brasileiros participam da competição.

Quem fica mais feliz com mais essa oportunidade de celebrar a sergipanidade é o povo sergipano. A professora Luciana Aparecida, de 47 anos, é uma verdadeira entusiasta das quadrilhas juninas, e por isso não perdeu a oportunidade de acompanhar a primeira noite do campeonato. Na percepção da sergipana, o apoio da gestão estadual à cultura junina é fundamental para a perpetuação dessa tradição. “Sou amante da cultura nordestina e da nossa cultura sergipana, e amo quadrilha junina. Amei o incentivo à nossa cultura sergipana. O nosso governo está de parabéns. Sergipe é o ‘país do forró’”, colocou.

Assim como ela, o funcionário público Wagner Vieira, 40, acredita que o incentivo contínuo do Estado a essa manifestação cultural torna o cenário favorável para que os artistas sergipanos desenvolvam esse trabalho não apenas no período junino, mas durante todo o ano. “Gosto muito de quadrilhas juninas. Acho que é uma valorização da nossa cultura nordestina, um momento muito importante para a cultura sergipana. É necessário a gente valorizar a nossa cultura, não deixar acabar. É fundamental que a quadrilha seja incentivada não só no período de São João, isso deve ser um trabalho constante”, ponderou.

Ele assistiu à primeira noite de apresentações do Campeonato Brasileiro ao lado da namorada, a psicóloga Bianca Zupirolli, 43. Natural de São Paulo, ela se mudou para a capital sergipana há cerca de nove meses, e considerou o evento a oportunidade perfeita para conhecer mais a fundo as tradições do estado que agora é sua casa. “Em São Paulo, a nossa cultura junina é completamente diferente, tem uma relação direta com a igreja e não tem as questões culturais que o Nordeste traz. Eu tinha a curiosidade de conhecer uma quadrilha de perto, porque as quadrilhas que a gente tem lá tem uma formatação completamente diferente. Ainda não consegui conhecer o estado todo, como eu gostaria, mas nos lugares que eu já pude conhecer, eu vejo que é muito rico na sua cultura”, disse.

Quem também aproveitou o Campeonato Brasileiro para conhecer um pouco mais sobre a cultura nordestina foi a artista Georgianna Dantas, 33, que é de Minas Gerais, mas atualmente está vivendo em Salvador (BA). Pela primeira vez em Sergipe, ela contou que não poderia deixar de prestigiar os artistas do estado durante sua passagem por Aracaju. “Estou achando a cidade maravilhosa, com uma cultura muito detalhista. Fui ao museu, ao mercado, andei pelas praças, fui à praia, e tudo foi muito bom, então acho que hoje vou poder conhecer os artistas daqui. Eu já vi outros concursos de quadrilha, mas nunca tinha visto nenhum dessa proporção”, relatou a turista.

Incentivo à cultura

Além de viabilizar a realização do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas na capital sergipana, o Governo do Estado, por meio da Funcap, tem fortalecido os investimentos na cultura das quadrilhas juninas de outras diversas maneiras. Este ano, o grande diferencial foi a ampliação das premiações concedidas aos grupos vencedores dos concursos estaduais — Gonzagão e Arranca Unha. Em ambas as competições, o primeiro colocado levou o prêmio de R$ 20 mil. Para o vice-campeão, o valor foi de R$ 12 mil, e o terceiro lugar do pódio ficou com R$ 8 mil. O quarto lugar foi premiado com R$ 3 mil e o quinto, com R$ 2 mil. Além disso, todas as 18 quadrilhas competidoras foram contempladas com o incentivo financeiro de R$ 5 mil para participar de cada competição.

Para as quadrilheiras Khloe Hill, 22, e Layla Reymond, 23, integrantes da quadrilha junina Balanço do Nordeste, o incentivo do governo é fundamental para que essa arte seja executada da melhor forma possível. “Está sendo surreal, uma experiência magnífica, porque estamos participando de vários concursos, e graças a Deus conseguimos vários pódios e três primeiros lugares. O apoio do governo é muito importante, porque nós, que trabalhamos com cultura, com dança, precisamos muito disso”, pontuou Khloe. “É a primeira vez que estamos participando do Campeonato Brasileiro, e é muita emoção”, acrescentou Layla.

De acordo com o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, a realização do Campeonato Brasileiro em Sergipe é mais uma demonstração de que a gestão estadual está empenhada em fortalecer o incentivo a essa cultura. “A Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas nos procurou desde o ano passado, mostrando o interesse de que Sergipe recebesse esse campeonato. Hoje damos o pontapé inicial, com a seleção das duas quadrilhas que vão representar Sergipe na etapa nacional. Temos um júri 100% sergipano, que é quem entende da nossa cultura. E a nossa torcida para a etapa nacional é para que Sergipe seja campeão, para que esse ciclo junino que estamos vivendo ao longo de 60 dias seja encerrado com chave de ouro”, reforçou o gestor.

País do forró

O coordenador da Conaqj, Michael Herly, revelou que a chegada da competição ao país do forró foi marcada pelo recorde de número de estados participantes ao longo de nove edições, o que, segundo ele, é prova da força cultural de Sergipe. “Essa oportunidade de trazer um campeonato brasileiro pela primeira vez para o país do forró é muito importante para o movimento junino do estado. Esta é a nona edição, com participação de 18 estados, e estamos batendo um recorde de participações de estados, e isso é muito gratificante e mostra que Sergipe tem potencial cultural muito grande”, ressaltou.

O Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas continua neste sábado, 27, a partir das 18h30, e no domingo, 28, a partir das 17h. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes.