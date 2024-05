Sergipe recebe circuito brasileiro de surfe na praia da Caueira

Atletas de treze estados estarão na praia da Caueira para o CBSurf Master Tour 2024 realizado pela Confederação Brasileira de Surf e Federação Sergipana.

Tragédia no Rio Grande do Sul motiva mudança do calendário de 2024 com a inclusão de uma etapa com premiação de 100 mil reais

Neste próximo fim de semana, de 23 a 26 de maio, a praia da Caueira no município de Itaporanga D’ajuda, Sergipe, irá receber atletas de treze estados brasileiros para o CBSurf Master Tour 2024, a segunda etapa do circuito brasileiro master de surfe. Este circuito é conhecido como o evento dos ídolos brasileiros, os surfistas que iniciaram a profissionalização do esporte que inspiraram surfistas como os campeões mundiais Gabriel Medina, ítalo Ferreyra, Filipe Toledo e Adriano de Souza.

A divulgação do novo calendário da Confederação Brasileira de Surf, motivado pela tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, trouxe um incentivo, a mais, às disputas do CBSurf Master Tour 2024 na Caueira . Nele foi anunciado a realização, entre os dias 18 e 23 de junho a terceira etapa do circuito Master, o Rio Surf Festival, na Praia da Macumba, Rio de Janeiro, com a maior premiação já oferecida para o Circuito Master: serão cem mil reais em premiações. “Buscando inovações para o surfe, teremos um grande festival no Rio de Janeiro com a maior premiação já dada ao Master. Estamos trabalhando forte, o poder público está nos ajudando para que os atletas tenham os seus circuitos fortalecidos e pagando premiações melhores”, anunciou Geraldo Cavalcanti, Diretor Institucional da CBSurf.

Dos 152 atletas inscritos, para essa segunda etapa na Caueira, divididos em treze estados representados nas cinco categorias: Master para surfistas acima de 35 anos, Grand Master acima de 40, Kahuna acima de 45, Grand Kahuna para os acima de 50 e os mais experientes na Legends para os maiores de 55 anos, a Bahia é o estado que mais levará atletas a Sergipe com 30 competidores seguido por Santa Catarina com 21 surfistas, Ceará e São Paulo com 17. Fazendo com que o CBSurf Master Tour 2024 tenha recorde em inscritos.

Entre eles os destaques são Flávio Costa (RJ), Junior Rocha (RN), Rogério Dantas (CE), Diego Rosa (SC), Klinger Peixoto (AL), Junior Maciel (SC) e Claúdio Marroquim (PE) que estarão em busca da premiação de 70 mil reais divididos nas cinco categorias. Ao final do circuito, o campeão Master da temporada 2024 do CBSurf Master Tour receberá R$10.000,00 (dez mil reais) como bônus pelo título. A primeira Etapa foi realizada com sucesso na praia de Navegantes no litoral norte de Santa Catarina.

“Estamos extremamente entusiasmados em sediar a segunda edição do campeonato brasileiro de surfe na praia da Caueira, um cenário com condições perfeitas para o esporte. Esta competição não apenas destaca o talento excepcional dos surfistas sergipanos, mas também oferece uma plataforma para mostrar as belezas naturais e o potencial turístico do nosso estado. Como Secretária de Estado do Esporte e Lazer, estou comprometida em apoiar e promover eventos esportivos que não só impulsionem a cena esportiva local, mas também fortaleçam a indústria do turismo, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico e cultural de Sergipe.” Disse Mariana Dantas, Secretária de Estado de Esportes e Lazer de Sergipe.

“É importante um evento desse porte para Sergipe e para o desenvolvimento do turismo em Itaporanga D’Ajuda, sendo a Caueira um dos destinos turísticos mais procurados do estado. É um prazer receber e ser parceiro da CBSurf mais uma vez trazendo movimento e desenvolvimento para o estado e o município.” Comemorou Junior Fontes Secretário de Cultura e Turismo de Itaporanga D’Ajuda.

Atletas por estados:

Santa Catarina: 21 atletas

Paraná: 3 atletas

Rio Grande do Norte: 7 atletas

Ceará: 17 atletas

São Paulo: 17 atletas

Alagoas: 8 atletas

Rio de janeiro: 10 atletas

Bahia: 30 atletas

Pernambuco: 11 atletas

Sergipe: 16 atletas

Paraíba: 6 atletas

Piauí: 1 atleta

Maranhão: 5 atletas

Líderes do circuito CBSurf Master Tour 2024 após a 1 Etapa:

Legend 55+: Junior Maciel (SC)

Grand Kahuna 50+: Rogerio Dantas (CE)

Kahuna 45+: Klinger Peixoto (AL)

Grand Master 40+: Flávio Costa (RJ)

Master 35+: Diego Rosa (SC)

A competição será transmitida ao vivo pela internet no canal CBSurfPLAY e no site cbsurf.org.br, realizado pela Confederação Brasileira de Surf – CBSurf e Federação Sergipana de Surf com o patrocínio da Secretaria de Estado do Esportes e Lazer do Governo do Sergipe, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura de Itaporanga D’ajuda na gestão do prefeito Otavio Sobral e Jisk com o apoio da Fu-Wax, Surfland Brasil, Arcus hotel e Samoa.

Sobre a CBSurf

Reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e pela ISA (International Surf Association), a Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) é a entidade nacional de administração do surf e de todas as atividades relacionadas aos esportes com pranchas, como definido no Estatuto da CBSurf. A entidade foi originalmente fundada em 17 de outubro de 1998 e conta com 15 federações estaduais filiadas. A sede atual está situada na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, tendo como presidente Flavio Padaratz e como vice-presidentes Paulo Moura e Brigitte Mayer, eleitos em fevereiro de 2022.

A CBSurf tem como missão desenvolver, produzir, chancelar e organizar o Dream Tour e a Taça Brasil, que compõem o Campeonato Brasileiro de Surf, o Circuito Brasileiro do Surf de Base, o Circuito Brasileiro de Ondas Grandes, o Circuito Brasileiro de Longboard, o Circuito Brasileiro Master, o Circuito Brasileiro de Stand Up Paddle (Race, Wave, Sprint e Paddleboard) e o Campeonato Brasileiro de Parasurf. Todos, nas categorias masculina e feminina. Acompanhando o enorme sucesso do surfe brasileiro, tanto no Circuito Mundial, com seis títulos mundiais nos últimos nove anos, quanto na Olimpíada do Japão, com a conquista da inédita medalha de ouro na estreia do surfe, uma nova gestão feita por ex-competidores da elite mundial e pelos melhores profissionais brasileiros, a CBSurf tem, como valor principal, promover e desenvolver a criação de ídolos nacionais, e consolidar as carreiras dos atletas de todas as categorias, inclusive das profissões que gravitam em torno das competições, trazendo dignidade pra toda a comunidade do surfe brasileiro. Em 2023, o Dream Tour estabeleceu um padrão e patamar inédito e histórico em todo o mundo

