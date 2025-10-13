Sergipe recebe congresso de jornalistas sobre mudanças climáticas

Há um mês da COP, jornalistas debatem mudanças climáticas e acesso à informação

Em novembro, o mundo todo voltará os olhos para Belém, no Pará, durante a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), mas, em outubro, as mudanças climáticas estarão em pauta entre jornalistas e comunicadores públicos, em Sergipe.

A terceira edição do Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, realizado pela ABC Pública, acontece de 20 a 22 de outubro em São Cristóvão, região metropolitana de Aracaju. Pertinente, o congresso tem como tema a “Emergência Climática e Direito à Informação”.

Durante os três dias, profissionais da comunicação de todo o país vão debater sobre como noticiar alertas climáticos, adotar estratégias de comunicação em tempos de crise e principalmente, sobre acesso à informação da sociedade.

Programação rica

A programação o III ComPública, inclui assuntos e instruções extremamente relevantes para comunicadores brasileiros, principalmente em tempos de mudanças climáticas. Sendo uma oportunidade para elevar o debate e a participação da imprensa em momentos de crise.

A pós-doutora em Comunicação pela Université du Québec à Trois-Rivières, no Canadá, Michele Becker vai ministrar um minicurso sobre ‘Como comunicar riscos e promover ações em meio a alertas climáticos’.

Já Armando Medeiros, Mestre em Ciências da Comunicação pela USP, vai promover momentos de troca de conhecimento sobre ‘Comunicação de Crise’, enquanto Daniele Campos, Especialista em Comunicación y Gestión Política pela Universidad Complutense de Madrid, vai abordar a comunicação pública na crise climática.

Presidente da ABC Pública e doutor em comunicação, Jorge Duarte vai apresentar conceitos e técnicas para formular mensagens-chave claras, estratégicas e memoráveis que fortaleçam o valor público de ações e políticas de instituições públicas.

III ComPública

A terceira edição do Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, contará com 20 horas de atividades que incluem conferência, mini cursos, oficina, mesas temáticas e apresentação de artigos científicos e premiações como o Prêmio Beth Brandão e Neuza Meller, reforçando sua relevância institucional.

As atividades começam às 13h do dia 20 de outubro e se estendem até às 20h do dia 22 de outubro. Durante os três dias, profissionais e estudantes vão debater sobre ‘Emergência Climática e Direito à Informação’.

As inscrições seguem abertas até o dia 15 de outubro e já estão no terceiro lote. Para se inscrever basta acessar o site https://doity.com.br/iii-compublica, onde também é possível conferir a programação completa.

O III ComPública tem como patrocinadores Banco do Nordeste, Banese, Social Media Gov, Tribunal de Contas de Pernambuco. Os parceiros são Governo do Estado de Sergipe, Universidade Federal de Sergipe, DCOS, Doity, Compolítica e os apoiadores são Assembleia Legislativa, deputada estadual Linda Brasil, Prefeitura de Aracaju, Ebserh e Hotel Celi Connect.

Texto assessoria