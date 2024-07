Sergipe Recebe o App LOC: Moda, Empreendedorismo e Sustentabilidade

O aplicativo LOC chega a Sergipe, oferecendo um novo conceito de moda compartilhada. Sabrina Bulcão, franqueada local, destaca que o app permite aluguel e venda de roupas e acessórios, democratizando o acesso a peças de grife e promovendo um consumo mais sustentável. Disponível na Google Play e App Store, o LOC transforma o guarda-roupa em uma fonte de renda extra, ideal para quem busca explorar a moda de forma acessível e criativa. Siga @loc_aracaju no Instagram para mais informações.

O aplicativo que funciona como um “Airbnb da moda”, permitindo o aluguel e venda de roupas e acessórios. Filipe Tambon, sócio do app, destaca a inovação e a sustentabilidade como pilares da plataforma, que visa facilitar o consumo consciente. Sabrina Bulcão, responsável pelo lançamento em Sergipe, convida a comunidade a conhecer o app, que oferece uma vasta gama de produtos com preços a partir de R$ 15. Mais detalhes em download.meuloc.com e no Instagram @loc_aracaju.

O LOC promove moda sustentável e economia criativa. Amanda Cunha, idealizadora do app, ressalta que o LOC permite transformar roupas paradas em fontes de renda e promove o consumo consciente. Sabrina Bulcão, que lidera a expansão em Sergipe, destaca a facilidade de uso do app e a variedade de produtos disponíveis. O LOC visa alcançar 1.000 unidades no Brasil até 2029, revolucionando a moda compartilhada. Siga @loc_aracaju no Instagram para saber mais.

Foto: arquivo pessoal

Por Jaime Neto