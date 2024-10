Sergipe recebe o Ironman pela 1ª vez e promete movimentar turismo

Entre os dias 21 e 24 de novembro, Sergipe sediará pela primeira vez o evento Ironman, uma das provas de triatlo mais exigentes do mundo. Este circuito internacional contará com a participação de mais de mil atletas de dez países, colocando a capital do estado no centro das atenções esportivas. A competição promete movimentar o comércio e o turismo local, com o governo estimando um impacto positivo na economia e uma grande visibilidade para as belezas naturais da região. A realização do Ironman em Sergipe marca um momento histórico para Aracaju, que se prepara para receber tanto atletas quanto turistas de várias partes do mundo.

Os organizadores destacam o potencial do estado como cenário ideal para o Ironman, com suas praiass, estrutura e hospitalidade característica dos sergipanos. “Escolher Sergipe para sediar o Ironman foi uma decisão estratégica. A cidade oferece uma estrutura perfeita para as provas, com paisagens deslumbrantes, clima favorável e uma população acolhedora. Queremos que esta seja uma edição memorável para todos os participantes e para o público”, disse Carlos Galvão, CEO da Unlimited Sports e coordenador do evento no Brasil.

As autoridades estaduais e municipais coordenaram a infraestrutura e segurança para garantir que tudo ocorra de forma segura e organizada. A prova contará com um circuito que engloba natação, ciclismo e corrida, passando por pontos turísticos emblemáticos de Aracaju, o que possibilitará que os espectadores acompanhem de perto cada etapa.

Além de destacar Sergipe no mapa internacional, o Ironman traz a promessa de se tornar um evento anual na cidade, abrindo as portas para futuras competições esportivas. Com a união de esforços entre o governo, os organizadores e a população, a expectativa é de que o Ironman 2024 seja um evento memorável, consolidando Sergipe como destino esportivo de renome.

Em preparação para o evento, o Ironman promoveu uma ação especial nos Arcos da Orla de Atalaia na manhã deste sábado, 26, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre a prova e envolver a comunidade local. A ação contou com uma equipe de especialistas que explicou detalhes sobre o percurso, as regras de cada modalidade e como os espectadores poderão acompanhar as provas. Além disso, houve sorteios de brindes exclusivos, incluindo camisetas, bonés e acessórios oficiais do Ironman, dando um toque de entusiasmo antes do início do evento. Com essa iniciativa, os organizadores esperam criar um clima de expectativa na cidade, aquecendo o público e incentivando a participação de todos nesse momento histórico para Aracaju.

Trânsito na cidade

No dia 24 de novembro, para garantir a segurança dos atletas e o bom andamento das provas do Ironman, o trânsito será interrompido em alguns pontos estratégicos da cidade até às 12h. A organização e as autoridades locais pedem a compreensão da população para eventuais mudanças nos trajetos e pequenos transtornos.

É importante que a população colabore com a organização e esteja ciente dos desvios e horários de interrupção, planejando seus deslocamentos com antecedência. Além de evitar possíveis congestionamentos, a participação da comunidade como espectadora ajuda a tornar a experiência ainda mais vibrante para os atletas.

Oportunidade para o comércio local

Com a chegada do Ironman, os restaurantes têm a oportunidade de atrair atletas e turistas que estarão na cidade para o evento, movimentando o comércio local de maneira expressiva. Muitos dos competidores seguem dietas rigorosas e específicas, com foco em proteínas, carboidratos saudáveis e alimentos leves, para otimizar o desempenho nas provas. Assim, adaptar os menus para incluir opções nutricionalmente equilibradas e informar-se sobre as restrições alimentares dos atletas pode fazer a diferença, tornando os estabelecimentos mais atraentes e acolhedores. Além disso, a movimentação intensa de visitantes durante o Ironman é uma chance para os restaurantes locais destacarem a gastronomia sergipana, oferecendo uma experiência autêntica e única.

Durante os dias do Ironman em Sergipe, o Village Ironman será um dos pontos mais vibrantes do evento, funcionando como um espaço dedicado para que o público, atletas e visitantes possam mergulhar na atmosfera da competição. Localizado estrategicamente para fácil acesso, na Orla de Atalaia, o Village oferecerá diversas atividades interativas, exposições de produtos e serviços ligados ao esporte, além de áreas de descanso e alimentação. Será uma ótima oportunidade para conhecer mais sobre o universo do triatlo, conversar com atletas e especialistas, adquirir produtos oficiais e aproveitar um ambiente pensado para toda a família. A organização convida todos a visitarem o Village Ironman, vivenciando de perto essa experiência única e inesquecível.

O Ironman será um verdadeiro evento familiar, pois muitos atletas aproveitam a oportunidade para viajar acompanhados de suas famílias, transformando a competição em um momento de união e diversão para todas as idades. Pensando nisso, a organização preparou uma prova especial, o Ironman Kids, que abrirá o evento com um percurso dedicado às crianças, incentivando os pequenos a experimentarem o mundo do triatlo de forma lúdica e segura. A prova Kids promete encantar tanto os atletas mirins quanto os familiares que vêm para torcer e aproveitar a programação, promovendo o esporte e a saúde como valores para toda a família.

Turismo

O Ironman em Aracaju representa uma oportunidade valiosa para o turismo local, já que muitos atletas vêm acompanhados de suas famílias e frequentemente estendem sua estadia na cidade, aproveitando para conhecer melhor a região. Esse prolongamento da visita beneficia o setor turístico, com hotéis, restaurantes, agências de turismo e comércio ganhando destaque ao oferecer experiências autênticas e atrações que mostram a cultura e as belezas naturais de Sergipe. Pontos turísticos como as praias de Aracaju, o Cânion do Xingó, o Parque dos Falcões, as cidades históricas e seus museus e o centro histórico ganham uma visibilidade maior, consolidando a cidade como um destino que vai além do esporte e tem muito a oferecer a todos que a visitam.

A realização do Ironman também promete aquecer a economia local, com expectativa de ocupação máxima nos hotéis, aumento no fluxo de turistas e movimentação em restaurantes e comércios. Marcos Franco, secretário de Turismo de Sergipe, reforça: “Este é um momento único para Aracaju. Teremos a oportunidade de mostrar nossa cidade ao mundo e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia local. Estamos preparados para receber os atletas e suas famílias, oferecendo uma experiência inesquecível.”

Programação

A programação oficial do Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe começará no da 21 de novembro, com a abertura do Ironman Village e início da entrega de kits na Praça de Eventos, na Praia de Atalaia. No sábado, a partir das 8h, a atração será o Itaú BBA Ironkids, evento para crianças de 2 a 12 anos, que tem o objetivo de incentivar, de forma lúdica e divertida, a prática esportiva nos pequenos atletas. No dia 24, a largada da prova será a partir das 5h30. O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe é organizado pela Unlimited Sports, com Title Sponsor Itaú BBA, patrocínio Governo de Sergipe, Track Field, Omint, Heineken 0.0, copatrocínio de Dux, Felt, Pacco, Oakberry, Rede Primavera, Doozy Sports, Boali e apoio Paçoquita, Sococo, Água Faz bem e Constat.

Endereços:

Foz Vaza Barris – Mosqueiro – (natação e transição 1) – Ponte Joel Silveira SE-100 (próximo à Rua Jose Francisco Matias, 2412)

Praia de Atalaia – Praça de Eventos – (transição 2 e chegada) – Avenida Santos Dumont, 1800, Atalaia, Aracaju – SE

21 de novembro

14h – 19h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

14h – 18h – Entrega de Kits – IRONMAN Village – Praça de Eventos

22 de novembro

9h – 19h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

9h – 18h – Entrega de Kits – RONMAN Village – Praça de Eventos

16h – 17h – Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico com os diretores de prova – SAC (IRONMAN Village)

23 de novembro

8h – IRONKIDS – Praça de Eventos

8h30 – 19h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

9h – 12h – Entrega de Kits

10h30 – 11h30 – Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico com os diretores de prova – SAC (IRONMAN Village)

13h – 17h – Bike Check-in T1 – de acordo com nº de peito

13h – 17h – Abertura da T2 – Praça de Eventos

24 de novembro

7h30 – 18h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

3h30 – 4h30 – Transporte da T2 para a largada – Exclusivo para atletas – Praça de Eventos

4h – 5h15 – Acesso dos Atletas à Área de Transição 1

5h30 – 6h – Largada – Natação – Foz Vaza Barris

10h30 – Premiação Geral – Top 3 – Praça de Eventos

12h30 – 15h30 – Bike Check-Out – Transição 2 (Praça de Eventos)

12h30 – 15h30 – Achados e Perdidos – Transição 2 (Praça de Eventos)

18h – Premiação Faixa Etária (Top 5 por categoria) Praça de Eventos

19h30 – Distribuição de Vagas – Faixa Etária – IRONMAN 70.3 World Championship – Praça de Eventos

Mais informações no site www.ironmanbrasil.com.br

Foto: Ascom Seel