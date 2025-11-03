Sergipe recebe oficina sobre dados do Censo 2022 na próxima quarta-feira

Loja IBGE . O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizará, na próxima quarta-feira (05), a oficina “Um território de informações: Potencialidades dos Dados do Censo 2022”. O evento, que acontecerá no Bloco D da Universidade Tirantes, acontecerá das 14h às 17h30 e as inscrições devem ser realizadas gratuitamente pelo site

Na oficina, serão apresentados aspectos importantes da pesquisa, suas potencialidades e ferramentas para acesso aos dados do Censo 2022. Na programação, estarão as novidades do Censo 2022, as formas de acesso aos resultados e as atividades práticas.

Por ser a única pesquisa que chega a todos os domicílios brasileiros, o Censo Demográfico é capaz de fornecer resultados em níveis municipais e intramunicipais. Esses dados sociodemográficos e econômicos são fundamentais para a administração pública e o direcionamento dos investimentos privados.

Haverá também apresentação de ferramentas como o Panorama do Censo 2022, a Plataforma Geográfica Interativa (PGI) e o Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA).

Por Paloma Abdallah e Magali Alves de Andrade – Superintendência estadual do IBGE em Sergipe