Sergipe recebe recursos destinados ao fortalecimento do setor audiovisual

Em declaração oficial divulgada nesta terça-feira, 25, a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Antônia Amorosa, juntamente com o diretor de políticas culturais, Pascoal Maynard, anunciou que os recursos provenientes da Lei Paulo Gustavo (LPG) já foram efetivamente depositados nas contas destinadas ao setor audiovisual.

A liberação dos recursos previstos pela Lei Paulo Gustavo injetará um montante expressivo no desenvolvimento da sétima arte no estado. Dos R$ 33 milhões destinados a Sergipe pela LPG, 71,17% – o equivalente a R$ 24,3 milhões – serão investidos especificamente no audiovisual. Essa verba será dividida em quatro categorias, com maior alocação em ‘Apoio a Produções Audiovisuais’, somando R$ 16 milhões.

Com o aporte de recursos viabilizado pela LPG, a expectativa é que o setor dê um salto ainda maior. O financiamento contínuo e ao nível mais robusto permitirá o desenvolvimento de projetos mais ambiciosos, consolidando as produções locais e revelando novos talentos. Conforme destacou Antônia Amorosa, “Sergipe vive um momento especial no que diz respeito ao audiovisual. A expectativa é que, com esses investimentos contínuos, consolidemos nossa produção audiovisual e deixemos um legado para as futuras gerações”.

Ascom Funcap