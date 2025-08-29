SERGIPE RECEBE REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ESPORTES DO CONSÓRCIO NE COM PRESENÇA DO COMITÊ OLÍMPICO

Na última quinta-feira, 28, foi realizada no Palácio de Despachos, em Aracaju, a reunião da Câmara Temática de Esportes do Consórcio Nordeste.

O encontro contou com a presença de todos os secretários de Esporte da região, incluindo da secretária de Estado de Esporte e Lazer (Seel) de Sergipe, Mariana Dantas, além do presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, e dirigentes convidados.

O encontro teve como objetivos alinhar investimentos e iniciativas do COB com a região Nordeste, compartilhar informações sobre projetos, criar um espaço de diálogo para troca de experiências, além de aproximar institucionalmente o Comitê da Câmara Temática de Esportes do Consórcio Nordeste.

Um dos pontos centrais discutidos foi o potencial que os estados nordestinos demonstram ao se especializarem em determinadas modalidades esportivas. Em Sergipe, referência nacional da ginástica rítmica, o Centro de Treinamento Nacional da modalidade foi apresentado aos secretários e ao presidente do COB.

João Victor, representante da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), destacou que o espaço tem sido fundamental para o crescimento da modalidade no país. “O Centro faz diferença na vida das ginastas, que hoje podem treinar em um ambiente climatizado, com acesso a fisioterapia, nutricionista e todo o apoio que precisam para enfrentar adversárias em disputas decididas muitas vezes por décimos de diferença. Esse suporte é fundamental para que elas cheguem ao pódio”, destacou.

Marco La Porta reforçou a importância de cada estado investir em modalidades específicas. “Se cada estado abraçar uma modalidade, os resultados serão grandiosos para o Nordeste. Temos exemplos claros disso: o CT de Ginástica em Sergipe, o tiro com arco em Maricá, a escalada esportiva em Curitiba e a canoagem de velocidade em Lagoa Santa. Essa especialização potencializa o desenvolvimento esportivo do país”, afirmou.

O presidente do COB também ressaltou o envolvimento do público nordestino: “Os eventos no Nordeste são sempre muito especiais porque o público participa mais. As pessoas fazem questão de ver seus ídolos, justamente por serem competições aguardadas e que nem sempre acontecem com frequência na região”.

A secretária Mariana Dantas apresentou ainda a sugestão de uma pesquisa encomendada pela Seel à Fapitec, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), que comprova a melhora no rendimento escolar de alunos que praticam esporte nas escolas de esporte de Sergipe. Segundo ela, o estudo é uma ferramenta valiosa para mostrar, com dados concretos, o impacto positivo da prática esportiva na vida dos jovens.

“O esporte tem um papel transformador, melhora a saúde, fortalece a disciplina e, comprovadamente, aumenta o desempenho escolar. Essa pesquisa evidencia que investir em esporte é investir em educação e cidadania. Sugerimos que os demais estados também adotem medidas semelhantes, para que possamos demonstrar, cada vez mais, como esses investimentos trazem grandes resultados e ampliam a participação de outros órgãos na promoção do esporte”, destacou Mariana.

A reunião contou também com a participação do secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), Júlio Filgueira, que compartilhou experiências exitosas de gestão esportiva em outras regiões do Brasil. “O esporte, quando tratado como prioridade, gera resultados expressivos, sociais e econômicos. Temos diversos exemplos pelo país que provam a força dessa política pública quando ela é valorizada”, destacou Júlio, que já foi secretário de esporte de São Paulo.

Outro ponto destacado foi o impacto econômico e turístico dos grandes eventos esportivos realizados nos estados. Sergipe vem se consolidando como sede de competições de relevância, como o IronMan, campeonatos internacionais de ginástica, Jungle Fight, Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, torneios nacionais de surf e badminton. Esses eventos movimentam a cadeia produtiva, gerando empregos em serviços de instalação, logística e hotelaria.

Vicente Neto, secretário de Esportes da Bahia e recém-nomeado coordenador da Câmara Temática de Esportes do Consórcio Nordeste, defendeu o fortalecimento do esporte como eixo econômico: “Precisamos trazer o setor produtivo para o processo, além da Embratur e do Ministério do Turismo. O esporte pode e deve se transformar em um vetor da cadeia econômica nacional. Temos muito a oferecer enquanto Nordeste: geografia, cultura, potencial produtivo e, acima de tudo, a união entre os estados”, pontuou. A vice-coordenação ficou sob responsabilidade de Josiene Campelo, do Piauí.

Diego Pessoa, secretário de Cidadania e Território do Consórcio Nordeste, reforçou a relevância estratégica da região: “O Nordeste representa 25% da população do Brasil. Somos 55 milhões de pessoas, com nove capitais e importantes aeroportos. Isso nos dá força e potência para sermos protagonistas no cenário esportivo nacional”, afirmou.

Após a reunião, os secretários de Esporte do Nordeste e o presidente do COB, Marco La Porta, realizaram visitas técnicas ao Centro de Treinamento Nacional de Ginástica Rítmica, em Aracaju, e à Arena Batistão, o principal equipamento esportivo de Sergipe. O grupo conheceu de perto a estrutura de excelência oferecida para atletas da ginástica rítmica e também as condições do estádio multiuso, que se consolidou como palco de grandes eventos esportivos e culturais no estado.

No encerramento da reunião, a secretária Mariana Dantas destacou a importância da presença do presidente do COB em Sergipe para o fortalecimento da gestão esportiva no Nordeste. “A presença de Marco La Porta renova o fôlego das secretarias e impulsiona o trabalho dos gestores, que têm um único objetivo: executar os projetos de fato e entregá-los à população. O esporte é transformador na vida das pessoas e precisamos garantir que essa transformação chegue a cada vez mais cidadãos”, afirmou.

