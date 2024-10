SERGIPE RECEBERÁ CURSOS DE QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE TURISMO, COM DURAÇÃO DE 240 HORAS PELO MINISTÉRIO

A qualificação profissional dos cidadãos é uma das prioridades do Governo de Sergipe, que promove e incentiva ações desse tipo em diversas áreas, inclusive no turismo. A fim de chamar a atenção para o papel dessas iniciativas e, consequentemente, elevar o nível de qualidade do atendimento e dos serviços aos turistas que visitam o estado, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) informa sobre a realização de mais uma oportunidade de aperfeiçoamento profissional em Sergipe. Desta vez, o curso será ofertado pelo Ministério do Turismo (MTur), em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o evento é uma oportunidade fundamental para fortalecer a qualidade da mão de obra turística e prepará-la para o mercado de trabalho, além de melhorar a experiência dos turistas de todo o Brasil em Sergipe. “A qualificação dos profissionais é muito importante para tornar o destino Sergipe atraente e competitivo, e além disso, fortalece o setor e gera novas oportunidades de emprego e renda,” destacou.

Em Sergipe, a MTur ofertará 20 vagas para o curso de Auxiliar de Cozinha. A qualificação será gratuita e visa impulsionar o mercado local, preparando a mão de obra para atender às demandas crescentes do turismo no estado.

Com duração de 240 horas, as aulas serão na unidade Senac Sergipe, localizada na avenida Ivo do Prado, 564, no bairro São José, em Aracaju, com data de início no dia 18 de novembro de 2024 e encerramento em 23 de março de 2025.

Para participar, é necessário ter a idade mínima de 18 anos e ensino fundamental incompleto – 6º ano. O período de inscrição é entre os dias 25 e 28 de outubro, no endereço eletrônico: https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/qualificacao/parcerias.

Foto: Igor Matias