Sergipe reforça candidatura do forró a Patrimônio Imaterial da Humanidade em visita à Unesco

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult), reforçou nesta quarta-feira, 10, o apoio à candidatura do forró como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Na ocasião, o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, e o secretário Especial da Cultura, Valadares Filho, estiveram na sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Paris, onde se reuniram com a embaixadora do Brasil na França, Paula Alves de Souza.

Durante o encontro, a comitiva sergipana defendeu a importância do reconhecimento do forró como um bem cultural que transcende fronteiras. “Hoje, estivemos na sede da Unesco, em uma visita de cortesia à representante do Brasil na organização, Paula Alves, para reforçar a candidatura do forró a Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A embaixadora se mostrou extremamente solícita e disposta a apoiar o pleito. Esses encontros antecedem a abertura do Festival Internacional do Forró de Raiz, em Lille, reforçando a importância dessa manifestação cultural para o Brasil e o mundo”, destacou Gustavo Paixão.

Também participaram da reunião o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o secretário Executivo da Secult, Irineu Fontes, o secretário executivo de Cultura da Paraíba, Pedro Santos, além de outros integrantes da Comissão do Nordeste.

No período da tarde, a comitiva se reuniu com o embaixador do Brasil na França, Ricardo Neiva, mantendo o mesmo propósito. O encontro antecede o ato solene desta quinta-feira, 11, que marcará a abertura oficial do Festival Internacional do Forró de Raiz, na cidade de Lille.

Segundo o secretário Especial da Cultura, Valadares Filho, a ação de apresentar presencialmente o pedido, junto com outros estados, à Embaixada do Brasil na França reforça o compromisso das gestões com o bem cultural brasileiro.

“Para nós, gestores públicos, é motivo de orgulho acompanhar essa iniciativa que fortalece o patrimônio imaterial do Nordeste, em ser reconhecido pela Unesco, valoriza nossos artistas e projeta o forró como expressão legítima da cultura brasileira diante do mundo”, afirmou.

A presença de Sergipe em encontros internacionais como esse reafirma o compromisso do Governo do Estado com a preservação e valorização do forró, reconhecido como uma das manifestações culturais mais importantes do Nordeste brasileiro, e contribui para fortalecer sua projeção no cenário mundial.

