Sergipe registra mais de 22 mil inscritos da rede pública no Enem

Sergipe registrou 22.069 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A estimativa considera o número de 1.616.606 participantes que estão finalizando a etapa de ensino em 2024. Os dados são autodeclaratórios e os percentuais foram estimados com base no Censo Escolar 2023 (edição mais recente da pesquisa com os resultados finais publicados).

Ao todo, o estado recebeu 69.376 inscrições, das quais as de participantes que já terminaram o ensino médio correspondem a 45,73% (31.727). Além disso, outras 15.739 inscrições são de estudantes do 1º ou 2º ano e 502, de pessoas que não cursam nem completarão o ensino médio, mas farão o Enem para testar seus conhecimentos (treineiros).

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicará as provas nos dias 3 e 10 de novembro.

Dos participantes de Sergipe, 69,11% (47.944) são isentos da taxa de inscrição e 30,89% (21.432) a pagaram. As mulheres são maioria – equivalem a 61,24% (42.489) das inscrições, enquanto os homens representam 38,76% (26.887).

Brasil –No total, o Enem 2024 registrou 4.325.960 inscrições. Dessas, a maior parte já concluiu o ensino médio (1,8 milhão). Ademais, 1,6 milhão de inscritos estão terminando a etapa de ensino em 2024, 841.546 (19,4%) são estudantes do 1º ou 2º ano e 24.723 (0,6%), os chamados treineiros – aqueles que não estão cursando nem concluíram o ensino médio, mas farão o Enem para fins de autoavaliação.

Esta edição do exame contará com 140 mil salas de prova, em cerca de 10 mil locais de aplicação, distribuídas em 1.753 municípios por todo o Brasil.

Foto: Arquivo/ Seduc