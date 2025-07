Sergipe registra recorde de empregos com carteira assinada em maio

Sergipe alcançou um marco histórico no mês de maio de 2025, registrando o maior estoque de empregos desde o início da série histórica, em 2005, com 346.410 postos de trabalho, segundo levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta segunda-feira, 30 de junho. O saldo de empregos no mês de maio de 2025 teve um crescimento de 149% em comparação a maio de 2024. Os dados foram analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

Estoque de empregos é o total de postos de trabalho com carteira assinada ativos em um determinado período. Ele mostra quantas pessoas estão formalmente empregadas no estado no momento. Com o número atingido em maio, Sergipe supera o recorde anterior alcançado em novembro de 2024, que era de 344.772 postos de trabalho.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, o desempenho histórico é fruto de uma combinação de fatores que refletem o momento positivo que Sergipe está vivendo e também diretamente influenciado pela abertura de dois grandes empreendimentos supermercadistas no estado e as contratações realizadas. “Temos um governo que tem promovido investimentos, fortalecendo a confiança dos empreendedores e apostando na interiorização das oportunidades. Programas como o ‘Qualifica Sergipe’ e o ‘Primeiro Emprego’ vêm preparando os trabalhadores para o mercado com cursos alinhados às reais necessidades das empresas. A plataforma ‘GO Sergipe’ também tem ampliado o acesso ao emprego e facilitado a conexão entre empresas e candidatos”, ressaltou.

O saldo de empregos em maio de 2025 também bateu recorde: 1.939 novos postos de trabalho. O resultado representa um crescimento de 149% em comparação a maio de 2024, quando 779 postos de trabalho foram criados. Esse desempenho coloca o período como o melhor mês de maio desde o início da série histórica da pesquisa do Caged, em 2005.

Setores em destaque

O comércio liderou a geração de empregos em maio, contribuindo com 600 novos postos de trabalho. Em seguida, o setor de serviços, que gerou 555 vagas, e a construção que registrou um saldo de 554 vagas.

O salário médio real de admissão em Sergipe também apresentou um crescimento positivo, alcançando R$ 1.922,10, um aumento de 5,8% em relação a maio do ano anterior. “A expansão de setores como comércio, serviços, indústria e da nossa poderosa indústria sem chaminés — o turismo — mostra que Sergipe está conseguindo gerar vagas com qualidade e, cada vez mais, com melhores salários. Esses resultados são a prova de que as políticas públicas, quando bem conduzidas, têm o poder de transformar realidades”, concluiu Jorge Teles.

Destaque nacional

Sergipe também demonstrou sua força no cenário nacional e regional com posições de destaque em diversos rankings. Na variação relativa do estoque, houve um crescimento de 0,56% em relação a abril de 2025, e o estado alcançou a 5ª posição no ranking regional e a 7ª posição no ranking nacional. No comparativo com os últimos 12 meses, houve um crescimento de 4,85%, que colocou Sergipe na 3ª posição do ranking regional e na 6ª posição no ranking nacional.

O estudo mostrou, ainda, que no acumulado do ano, Sergipe já criou 3.692 postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, o estado acumulou um impressionante saldo de 16.039 empregos, consolidando o bom momento do mercado de trabalho sergipano.

Foto: Reinaldo Moura