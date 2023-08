Sergipe representará o colegiado de Secretários Municipais de Educação do Nordeste no biênio 2023/2025

Professora Josevanda Franco, presidente da Undime/SE, toma posse na presidência da instituição do Nordeste

Pela primeira vez na Educação, Sergipe ocupa o mais alto grau de representatividade dos Dirigentes Municipais de Educação do Nordeste. A presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, seccional Sergipe, (Undime/SE), e DME de Nossa Senhora do Socorro, profa. Josevanda Mendonça Franco, tomou posse como presidente da Undime Nordeste, nesta quinta-feira, 9, como parte da programação do 19º Fórum Nacional Ordinário da Undime, que aconteceu no Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá.

A professora Josevanda Mendonça Franco foi indicada por unanimidade pelos oito presidentes dos estados nordestinos e irá representar a educação dos 1.794 municípios do Nordeste, no biênio 2023/2025. Ocupa a vice-presidência da Undime Nordeste, o presidente da Undime/PB, Michael Lopes da Silva, Dirigente Municipal de Educação de Esperança/PB. No dia 22 de agosto, a presidência da Undime Nordeste se reúne para elaborar o planejamento estratégico para o biênio.

A Dirigente Municipal de Nossa Senhora do Socorro sabe dos desafios, mas ressalta ser o coroamento de um trabalho já realizado ao longo de mais de 40 anos, pautados em prol da Educação. “Os desafios são grandes no momento em que estamos convergindo para a criação do Sistema Nacional de Educação, das novas propostas sobre a complementação das diretrizes do Novo Fundeb, da retomada de obras da Educação em todo o país e, principalmente, da garantia de uma educação mais inclusiva, diversa e que traga equidade social”, destacou.

A professora Josevanda Franco ainda destacou que a qualidade na Educação só acontece em regime de colaboração e,que a presidência de Sergipe dará voz e vez a cada um município nordestino. “Estamos abertos ao diálogo, nos colocamos à disposição e vamos trabalhar coletivamente por uma educação com qualidade social”, afirmou.

Representação nacional

A Professora Josevanda Franco compõe a Executiva que tem como presidente da instituição nacional (Undime), o prof. Alessio Costa Lima, Dirigente Municipal de Ibaretama/CE, eleito pela terceira vez. Na vice-presidência da maior instituição representativa da educação municipal, foi empossado o presidente da Undime/MT e Dirigente Municipal de Várzea Grande/MT, professor Sílvio Fidelis.

O presidente da Undime, Alessio Costa Lima, destacou ter a certeza que a Undime Nordeste, na pessoa da presidente Josevanda Franco, terá muito a contribuir liderando os estados do Nordeste, pautando discussões específicas da região e lutando com mais apoio junto ao Governo Federal.

“A Undime é essa entidade rica em pluralidade e a eleição da Josevanda Franco é muito especial e traz um simbologismo muito forte. O Estado de Sergipe, em que pese ser o menor estado em território, elegeu a presidente da região Nordeste. Espelha esse espírito de representatividade. Tenho certeza Josevanda Franco, pelo perfil já mostrado pelo trabalho e desenvolvimento da Educação em Sergipe, fará uma grande gestão, dará uma grande contribuição”, destacou.

Foto. Guilherme Kardel/ Undime

Assessoria de Comunicação Undime/SE