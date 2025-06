Sergipe Rural estreia nova fase na Aperipê TV com o compromisso com o campo

O programa Sergipe Rural voltou ao ar no último sábado, 31 de maio, marcando o início de sua segunda fase na Aperipê TV. Após uma pausa de cinco meses, a atração retomou as atividades com a primeira edição desta nova etapa, mantendo o compromisso de cobrir o cotidiano do campo sergipano com informação, técnica e curiosidades sobre a agricultura regional.

Lançado originalmente em dezembro de 2015, sob responsabilidade da Funcap, o Sergipe Rural encerrou sua primeira fase em dezembro de 2024, após 486 edições. Durante esse período, o programa percorreu os 75 municípios de Sergipe e também visitou cidades dos estados vizinhos, como Alagoas e Bahia, consolidando-se como um dos principais veículos de divulgação do agronegócio local.

Nesta nova fase, o programa apresenta um cenário reformulado, mas mantém o foco em reportagens de qualidade e no acompanhamento das transformações no setor agrícola. A proposta é revisitar todos os municípios sergipanos em busca de histórias, técnicas inovadoras e informações úteis para produtores e consumidores.

A retomada conta com apoio reforçado do Governo de Sergipe, por meio da Fundação da Secretaria de Comunicação do Estado (Funsecom), além da colaboração de secretarias e órgãos ligados ao setor, como SEAGRI, EMDAGRO e CODERSE. A Fundação Aperipê, criadora do programa, permanece como parceira essencial na produção.

Ao longo dos anos, o Sergipe Rural construiu uma audiência fiel e qualificada, com alcance que ultrapassa as fronteiras do estado. No YouTube, o programa acumula quase 2 milhões de visualizações e cerca de 200 mil horas de exibição, com público em diferentes regiões do Brasil e em países como Estados Unidos, Austrália, Japão, Portugal e Itália.

A exibição ocorre aos sábados, às 7h, com reprises aos domingos e quartas-feiras, às 8h, no canal 6.1 da Aperipê TV e no canal do programa no YouTube, @sergiperural.

Por Marcelo Carvalho