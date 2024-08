SERGIPE SE CONSOLIDA COMO DESTINO DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS COM O MUNDIAL DE BEACH TENNIS

O Campeonato Mundial de Beach Tennis- BT100 chegou ao fim neste domingo, 18, consagrando-se como um sucesso absoluto de público e estrutura em sua primeira edição em Sergipe. O evento, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Sergipana de Tênis, reuniu cerca de 700 atletas de 13 estados do Brasil, ao longo de quatro dias de intensas competições na Praia da Cinelândia, em Aracaju.

Para a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, o evento superou todas as expectativas. “Sergipe mostrou sua força como sede de grandes eventos esportivos, atraindo não apenas os melhores atletas do Beach Tennis, mas também milhares de turistas que movimentaram nossa economia. Nosso objetivo é que Sergipe se consolide no calendário do Beach Tennis nacional e internacional”, garante a secretária.

O organizador do evento, Jonas Moura, destacou a importância da competição para o crescimento do esporte no estado. “Trazer um campeonato desse nível para Sergipe é um marco histórico. Agradecemos ao Governo do Estado e à Seel pelo apoio essencial. A estrutura montada e a energia da torcida foram diferenciais que fizeram deste evento um sucesso”, destaca ele.

As finais deste domingo consagraram grandes nomes da modalidade. Na categoria feminina, a dupla Marília Câmara, de Fortaleza, e a mineira Grazi Silva, sagrou-se campeã. Após a vitória, Marília emocionou-se ao agradecer o apoio dos sergipanos. “Muito obrigada à torcida, obrigada Sergipe, Aracaju. Se Deus quiser, no próximo ano estaremos aqui novamente. O evento foi lindo, super organizado, com um alto astral sem igual”, afirma.

Na categoria masculina, Anttónio Tremura e Douglas Colani, ambos do estado de São Paulo, conquistaram o título inédito. “Estou muito feliz por essa conquista, é um título inédito para nós. Só tenho a agradecer a todos que nos apoiam”, comemora Tremoura. Além do espetáculo esportivo, o evento trouxe um impacto positivo para o turismo local, com o litoral sergipano se tornando um dos pontos mais procurados pelos visitantes.

Foto: Fotop Alagoas e BT100 Aracaju